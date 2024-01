Rapper preso indo a 133 MPH, tem permissão para manter a arma

Carrinho Playboi teve seu lugar destruído esta semana … imagens da câmera corporal do enigmático rapper sendo preso em setembro de 2022 por dirigir a mais de 133 milhas por hora na via expressa I-75/85 Southbound de Atlanta vazou online.

TMZ Hip Hop obteve o relatório policial do incidente… Carti foi agredido com múltiplas infrações de trânsito, incluindo direção imprudente… um caso que ele tentou defender sem sucesso ao policial que o prendeu.

De acordo com os documentos, uma busca em seu carro também encontrou uma pistola Glock no banco do passageiro, junto com um carregador estendido na arma, mas nenhuma bala estava no compartimento.