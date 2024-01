Rensz Calçados CONTRATA em mais de CINCO LOCAIS

A Rensz Calçados, empresa que é a maior rede de calçados do Litoral Norte Paulista, com atuação desde 2000, está contratando novos funcionários (as) no mercado de trabalho. Isto é, antes de consultar mais sobre a companhia, visualize quais são as opções disponíveis:

Assistente de Loja – Caçapava – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – Calçadão Santa Cruz, Caraguatatuba – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – Cruzeiro – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – Lorena – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja, Major Ayres – Caraguatatuba – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – São Sebastião – SP – Efetivo;

Assistente Geral de Loja – Serramar Shopping – Caraguatatuba – SP – Efetivo;

Assistente de Qualidade- Escritório Central – Caraguatatuba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Futuras Oportunidades- Administrativo – Caraguatatuba – SP – Banco de talentos;

Operador (a) de Caixa – Caçapava – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Calçadão Santa Cruz – Caraguatatuba – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Cruzeiro – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Lorena – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – São Sebastião – SP – Efetivo;

Caixa de Loja – Ubatuba – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Caçapava – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Calçadão Santa Cruz – Caraguatatuba – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – São Sebastião – SP – Efetivo.

Mais sobre a Rensz Calçados

Dando mais informações sobre a Rensz Calçados, podemos destacar que a marca possui cinco lojas no litoral de São Paulo e três no Vale do Paraíba, contando com mais de 170 colaboradores alocados em diversas áreas, tais como: logística, tecnologia da informação, comercial, marketing, finanças e recursos humanos.

Além disso, é uma empresa, que como a moda, nunca para. Busca inovar seus produtos para sempre estar de acordo com as tendências da moda mundial. Pesquisas, visitas em fábricas e participação em feiras de calçados e eventos de moda, são algumas das fontes que busca para trazer pra você o melhor da moda.

A venda de calçados e acessórios, alinhados à necessidade de entregar valor para o mercado, encontra respaldo em uma equipe altamente qualificada e no conforto de suas lojas, projetadas em detalhes para oferecer excelente experiência de compra aos seus clientes. Por fim, composta por uma equipe de jovens e vibrantes profissionais.

O que é necessário para realizar a sua inscrição?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Rensz Calçados, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

