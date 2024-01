Ryan Shazier pede o divórcio da esposa

Ryan Shazier está oficialmente cancelando as coisas com Michelle Shazier … pedindo o divórcio de sua parceira de longa data menos de dois meses depois que ela o acusou publicamente de traição.

“Infidelidade no seu melhor!” Michelle disse em uma legenda em seu post sobre as imagens das mensagens. “Não posso mais ficar sentado aqui e continuar me escondendo. Você pode ficar com isso. Eu mereço coisa melhor. 🤍 Este é Ryan… ele é um mentiroso e um trapaceiro!”