Salma Hayek aquece o Instagram com fotos de sua juventude

Ccom o passar dos anos e a deterioração natural da aparência física que acompanha o envelhecimento, Salma Hayek está provando ser uma das poucas exceções à regra.

Ao enviar uma série de fotos de modelo de sua juventude, quase não parece haver nenhuma diferença notável entre um jovem Hayek e a edição do dia atual.

Salma Hayek quebra a internet com vídeo comemorativo no Instagram

A atriz mexicana cativou o México e o mundo com sua beleza desde muito cedo, mas se há algo que a caracteriza Salma Hayek e justifica sua fama, é seu talento como atriz, que a levou às telonas de Hollywood.

Do México para Hollywood e depois para o mundo

Graças à sua cultura e ao talento que alguns mexicanos puderam demonstrar, o país tornou-se conhecido e Salma contribuiu para isso. A atriz mexicana da novela Teresa, da Televisa, começou com o pé direito no final dos anos 1980.

Hollywood logo descobriu seu talento e Salma Hayek conseguiu aparecer em filmes de alta qualidade ao lado de atores renomados como Antonio Banderas. O filme biográfico sobre o pintor mexicano Frida Kahlo ganhou maior respeito e apreço por seu talento.

Salma, uma mistura de físico e talento

Salma Hayek decidiu compartilhar com seus seguidores no Instagram e outras redes sociais, fotos nuas e seminuas, mas sem mostrar detalhes, de quando era jovem. A atriz escreveu, acompanhando suas imagens: “Alguns dizem que nunca olhe para trás, mas às vezes é a melhor vista”.

A nativa de Veracruz sabe que as pessoas também admiram sua beleza particularmente latina, com toques do Oriente Médio.