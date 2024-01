Shania Twain se diverte com meme sem camisa de Jason Kelce com letra de sua música

Shania Twain encontrou diversão nos memes virais sem camisa apresentando Jason Kelce, principalmente quando um fã a vinculou ao momento. A cantora country respondeu com emojis de riso a um meme que habilmente justapôs seu hit de 1999, “Man! I Feel Like a Woman!” com um instantâneo da celebração de tronco nu de Kelce durante uma recente Chefes de Kansas City jogo.

Jason Kelce roubou os holofotes com sua comemoração exuberante, despindo-se e saltando da suíte VIP durante a festa do irmão Travis Kelcetouchdown no Highmark Stadium durante o Chefes de Kansas City duelo contra o Notas de búfalo.

Travis Kelce revela a primeira impressão de Taylor Swift sobre Jason Kelce no jogo Chiefs-Bills

Programa de Jason Kelce

Apesar de sua esposa Kylie Kelcea desaprovação, Jasão revelou no podcast “New Heights” que a façanha foi premeditada. Travissem saber das travessuras do irmão em campo, lamentou ter perdido aquele momento e desejou que houvesse mais câmeras para capturar Kyliea reação.

“Não vou mentir, eu dei Kylie um aviso”, Jasão não vermelho.

“No momento em que entramos na suíte eu disse: ‘Vou tirar a camisa e pular dessa suíte.’ E ela disse, ‘Jasãonão se atreva.'”

“‘Está acontecendo. Não estou pedindo permissão. Estou fazendo isso.”

Interessantemente, Taylor Swiftvisivelmente chocado durante a celebração, pareceu apreciar Jasãocomportamento selvagem. Rápido foi capturada cumprimentando-o e depois dizendo ao parceiro que ela “amava absolutamente” Jasãoa exuberância.