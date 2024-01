Teresa Giudice é um grande sucesso com NYPD, posa para fotos com policiais

TheImageDirect. com

As pessoas que estavam lá dizem que os policiais saltaram do carro e foram até Teresa e pediram uma foto… e ela atendeu. Como você pode ver, Teresa e um trio de policiais da NYPD sorriam enquanto tiravam fotos na calçada.

É muito interessante ver Teresa brigando com a polícia… especialmente porque ela teve sérios problemas legais.

Teresa também é amiga dos policiais do outro lado do rio, em Nova Jersey… quando foi parada no ano passado, ela usei o cartão de celebridade e acabei fazendo uma pausa.