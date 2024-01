Travis Kelce trolls Isiah Pacheco, companheiro de equipe do Chiefs, pelo estilo de corrida com comparação hilariante de desenhos animados

Dnão se desespere! A curta espera finalmente acabou. O irmãos Kelce estão de volta com o primeiro episódio de seu Podcast de Novas Alturas de 2024. As estrelas da NFL estavam especialmente animadas, o que pode ter sido ajudado pelo Resultado positivo recente do Chiefs contra o Bengals na véspera de Ano Novo que, depois de uma fase decepcionante, era algo de que eles precisavam desesperadamente.

Depois de uma discussão festiva, os dois abordaram o tema futebol. Na verdade, desta vez foi O companheiro de equipe de Kele, Isiah Pacheco, que surgiu na conversa. Na verdade, foi Jason quem desencadeou o trollagem alegre do companheiro de equipe de seu irmão.

Travis Kelce trolla hilariamente o estilo de corrida do companheiro de equipe Isiah Pacheco

‘Todo mundo notou o quão louco Pacheco fica’, começou o Estrela do Philadelphia Eagles enquanto lia tweets de fãs no X. Travis decidiu seguir em frente: “Corridas irritadas, querido,” ele disse antes de Jason contribuir com “Pacheco corre como se mordesse gente”.

Os dois continuaram lendo tweets sobre o estilo de corrida do jogador. “Sinto que se Mike Tyson fosse um running back, ele correria como Isiah Pacheco”. e “Pacheco corre como uma criança testando sapatos novos em uma loja”, foram alguns dos outros comentários mais humorísticos.

Os irmãos encerraram a conversa comparando a postura de Pacheco com personagens de desenhos animados. “Pacheco corre como um personagem de desenho animado”, comentou Jason, ao que Travis respondeu: “Ele tem um diabinho da Tasmânia em seu degrau”. Eles não foram os únicos a compará-lo a um desenho animado – um usuário online até disse que ele parecia o Super Mario quando corria.