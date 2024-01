Utah Jazz disse aos rabinos para removerem cartazes pró-judaicos após interação com Kyrie Irving

Um grupo de rabinos foi forçado a abandonar seus cartazes pró-judaicos no Utah Jazz vs. Jogo do Dallas Mavericks na segunda-feira… depois que eles reivindicarem Kyrie Irving reclamou com a segurança e pediu que as placas fossem removidas.

Rabino Avrem Zippel – um fã obstinado do Jazz – diz que ele e seus três colegas reservaram assentos na quadra para o confronto de propósito… com a intenção de enviar uma mensagem ao superastro da NBA após sua controvérsia anti-semitismo em outubro de 2022.

“Durante uma jogada fora de campo no primeiro quarto do jogo de ontem do Jazz contra o Dallas Mavericks, havia um grupo sentado na quadra cujos sinais provocaram uma interação com um jogador que criou uma distração e interferiu no andamento do jogo.”