Veja o passo a passo para sacar DINHEIRO ESQUECIDO

O Banco Central (BC) informou nesta semana que os brasileiros ainda podem resgatar cerca de R$ 7,5 bilhões no Sistema de Valores a Receber (SVR). Caso você tenha dúvidas sobre esse assunto, não se preocupe, porque você entenderá como verificar a sua situação e como sacar o dinheiro pelo SVR.

A saber, este valor bilionário se refere ao dinheiro esquecido em instituições financeiras. Em resumo, milhões de pessoas podem resgatar valores através do SVR no país. Aliás, muitos brasileiros já conseguiram resgatar algum valor nos últimos meses, mas diversos usuários ainda têm dúvidas em relação ao saque de valores esquecidos.

Para saber se existe algum valor disponível, a pessoa só precisa acessar o site oficial mantido pelo BC, o Sistema de Valores a Receber (SVR). Por isso, é extremamente importante ficar atento às notícias que se relacionem à devolução de dinheiro esquecido para não cair em golpes.

O SVR está disponível desde março de 2023, ou seja, há dez meses. Em suma, qualquer cidadão pode realizar a consulta sem precisar sair de casa, através do site oficial do Banco Central (BC).

SVR tem R$ 7,5 bilhões para devolver

Em 2022, quando o BC anunciou a data das primeiras consultas, milhares de brasileiros cadastraram uma conta no Gov.br, esperando receber algum valor expressivo. Inclusive, é necessário criar uma conta no site para poder consultar o SVR e, consequentemente, acessar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

No entanto, o sentimento de frustração dominou a população brasileira, pois muitos brasileiros relataram ter direito apenas a alguns centavos. Embora a maioria das pessoas não tenha direito a valores elevados, alguns brasileiros podem sacar verdadeiras fortunas esquecidas em bancos.

Segundo o BC, ainda existem cerca de R$ 7,5 bilhões disponíveis para as pessoas resgatarem pelo SVR. Veja a quantidade de pessoas que ainda podem resgatar valores “esquecidos” pelo sistema, segundo estimativas do BC:

40 milhões de pessoas físicas podem resgatar R$ 6 bilhões ;

; 3 milhões de pessoas jurídicas podem resgatar R$ 1,4 bilhão.



Veja como consultar os valores do SVR

Os interessados em acessar o SVR e realizar saques devem seguir os seguintes passos:

Acesse o link https://valoresareceber.bcb.gov.br; Selecione a opção “Consulte Valores a Receber; Escolha o campo CPF ou CNPJ, a depender da pesquisa a ser feita; Digite o número do documento; Informe a data de nascimento da pessoa física ou a data de abertura da empresa; Escreva os caracteres que aparecem na imagem e clique em “Consultar”.

Após seguir todos estes passos, aparecerá uma mensagem informando se a pessoa ou empresa tem valores esquecidos.

Como sacar o dinheiro esquecido?

Caso a pessoa tenha algum valor esquecido no SVR, ela deverá informar alguma chave PIX. A propósito, o usuário que não tiver uma chave PIX poderá criá-la de maneira simples através de aplicativo bancário.

No entanto, caso a pessoa não queira criar uma chave PIX, poderá entrar em contato com a instituição financeira em que o dinheiro estiver esquecido e combinar a melhor forma de receber o valor.

Confira quais são os passos a seguir para resgatar os valores esquecidos:

Acesse o link https://valoresareceber.bcb.gov.br; Selecione a opção “Acesse o Sistema de Valores a Receber; Faça o login através da conta Gov.br (nível de segurança deve ser prata ou ouro); Após o login, clique em “Meus valores a receber”; Leia e aceite os termos de responsabilidade.

As pessoas que têm conta Gov.br no nível de segurança bronze deverão elevar o nível pelo site ou pelo aplicativo do governo. Quem não possuir cadastro, também deverá acessar o sistema para se cadastrar.

Caso a pessoa esteja fazendo a consulta para valores de pessoas falecidas, deverá clicar na opção “Valores de pessoas falecidas” quando chegar ao quarto passo citado anteriormente.

Como posso sacar o dinheiro através do SVR?

As pessoas também devem consultar os valores disponíveis para resgate, bem como a instituição e a origem do dinheiro. Havendo necessidade, a pessoa também deverá fornecer informações adicionais ao sistema.

De acordo com o BC, a pessoa terá que escolher entre duas opções para realizar o saque dos valores devidos: