Yu Darvish irritado com Padres por não contratar Ohtani e Yamamoto

Tele Padres de San Diego tiveram um ano muito complicado, tiveram uma das folhas de pagamento mais caras de todas as ligas principais e não estiveram nem perto de chegar aos playoffs, mas agora com uma agência gratuita e com muito talento, o time da Califórnia poderia ter contratado arremessadores Shohei Ohtani e Yamamoto…o que não aconteceu.

Outro fator que não ajudou os Padres foi a morte de Peter Seidlerdono do time, e isso levou a franquia a ter problemas financeiros, e impediu que contratasse mais talentos, perdendo até Juan Soto e Trent Grisham.

A raiva de Yu Darvish com os Padres.

“Quando estendi meu contrato, verifiquei com GM Preller para ver se meu contrato impediria a aquisição de Ohtani ou Yamamoto. Estou triste por isso Pais não tomou nenhuma atitude para adquirir esses dois jogadores e foi para Dodgers“, Darvishe disse ao StandFM.com, a mídia japonesa e agora outro ano complicado está no horizonte para o time de San Diego.

“Farei o melhor que puder com Matsui. Se Sasaki frequentou Dodgers, eu jogava a bola chorando. É hora de todos se tornarem torcedores dos Padres”, disse Darvish em referência aos torcedores japoneses e à incerteza que cerca Roki Sasaki e os reforços que chegaram a San Diego durante este período de livre arbítrio.

Uma coisa o Pais poderia trabalhar nas próximas semanas é para Blake Snell para ficar, já que atualmente é agente livre, embora ainda não tenha contratado um time.