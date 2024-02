Alimentação Escolar: Prefeitura de Penedo vai investir 100% dos recursos do PNAE na agricultura familiar

Trabalhadores rurais que produzem alimentos em seu núcleo familiar ou organizados coletivamente em Penedo receberam aproximadamente um milhão de reais em 2023, somente com a venda de itens da agricultura familiar para escolas da Prefeitura de Penedo.

O investimento recorde (R$ 969.993,34) que garante emprego e renda para famílias do campo em Penedo é consequência das políticas públicas desenvolvidas no governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

O apoio à agricultura familiar aumenta a produção no campo, assistência que também orienta para as vantagens de atuar como associação ou cooperativa, tornando-se inclusive fornecedor de itens da alimentação escolar.

Considerando que pelo menos 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) precisam ser direcionados para a compra da agricultura familiar, a Prefeitura de Penedo avança a passos largos para bater os 100%.

E como antes faltava apoio para a zona rural de Penedo, a oferta de itens da agricultura familiar nas chamadas públicas lançadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) sequer alcançava o percentual mínimo de compra com os 30% da verba do PNAE.

Com a determinação do Prefeito Ronaldo Lopes e o empenho da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) e da Emater Alagoas, os produtores rurais foram capacitados para atender os critérios.

A evolução é incontestável: em 2021, foram utilizados 12% dos recursos do PNAE para a agricultura familiar. Em 2022, o trabalho feito no primeiro ano da gestão atual já representou um avanço impressionante: 64% da verba para merenda escolar circulou na zona rural de Penedo. E 2023 termina com praticamente um milhão de reais pagos aos trabalhadores rurais pela venda de alimentos para escolas, o que representa 91% dos recursos do PNAE para Penedo.

A meta é concluir 2024 utilizando 100% da verba destinada a Penedo pelo programa, conforme anunciou o Secretário Luciano Lucena nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, durante a abertura dos envelopes com as propostas dos fornecedores de alimentos.

A etapa da chamada pública lotou o auditório da Procuradoria Geral do Município, agenda de trabalho cumprida por equipe do setor de compras e licitações, gestão da Semed e da Semada e representante do Sebrae Alagoas.

Além do agricultores individuais, entidades penedenses irão fornecer alimentos para as escolas e creches da Prefeitura de Penedo, entre elas a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Remanescentes Quilombolas do Baixo São Francisco, com 22 itens; a Associação dos Agricultores Familiares da Palmeira Alta, com 27 itens; a Associação dos Agricultores Familiares do Sítio Nazário, com 19 itens; e a Associação dos Moradores, Agricultores e Pecuaristas da Ponta Mufina, com 8 itens.

Considerando o caráter público da concorrência, também foram contempladas entidades dos municípios de Igreja Nova, São Sebastião e Coruripe.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves