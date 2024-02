Blocos tradicionais e estreantes fazem a festa do público no carnaval de Penedo

O sucesso do carnaval de Penedo se repetiu na noite desta Sexta-feira de Carnaval, quando blocos tradicionais e seus bonecos gigantes espalham alegria nas ruas do Centro Histórico.

A cidade que respira criatividade, integrante da rede mundial da Unesco a partir de 2023, se diverte com as agremiações que saem durante o carnaval, especialmente no desfile oficial de abertura.

Além dos já conhecidos do público, todos puxados por orquestra, uma estreia se destacou no Corredor da Folia, o Ela Se Garante.

Organizado pela Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), o bloco trouxe folia e conscientização para o carnaval, afinal de contas não é não!

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) também trouxe sua alegria, com minitrio na Avenida Getúlio Vargas e orquestra de frevo no Corredor da Folia.

No palco principal, as orquestras Jatobá e Maestro Bigodinho garantiram a animação. Em seguida, a cantora Nathalia Martins encerrando a programação desta sexta-feira, 09.

A folia transcorreu em clima de segurança e com satisfação para ambulantes e comerciantes eventuais devido ao excelente público que consumiu bastante comida e bebida.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa e Deywisson Duarte