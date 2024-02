Carnaval em Penedo tem atrações infantis na praça, no palco e na avenida

A abertura oficial do período de carnaval em Penedo fez a alegria da criançada. Antes do Desfile dos Blocos e da Lavagem do Rosário, na noite dessa sexta-feira, 09, meninos e meninas já entravam no clima da festa organizada pela Secretaria Municipal de Cultura Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Na Praça Clementino do Monte, ponto de concentração para o cortejo que mistura axé e folia, as crianças ganhavam maquiagem facial e brincavam com os mascotes do IMA. O órgão estadual de proteção ao meio ambiente é parceiro da Prefeitura de Penedo e também trouxe sua equipe para o Bom Jesus Kids.

Acompanhados por pais ou responsáveis, os pequeninos foliões embarcaram na Jardineira do Frevo para se divertir com a Turma do Hulkinho, atração que também agita o público adulto e esquentou a festa no palco principal, antes da Lavagem do Rosário.

E até entre os maiores de idade a pivetada tem destaque na Folia da Beira Rio, seja dentro do seu próprio boneco de carnaval, cena facilmente encontrada na noite de ontem e nas prévias carnavalescas.

A presença da família, junto com filhos, também ocorre nos blocos e especialmente nas batucadas. Como passista ou tocando um instrumento musical, meninos e meninas brilham na Milionários do Samba ou na Unidos do Bairro, sinal de que a tradição das batucadas penedenses tem novas gerações se preparando para mantê-las vivas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa e Deywisson Duarte