Assurance Wireless é um programa apoiado pelo governo que oferece serviços sem fio gratuitos ou às vezes subsidiados a indivíduos elegíveis. Você pode pensar nisso como uma alternativa ao QLink sem fio. Embora o programa forneça seus serviços a um telefone, você pode querer usar seu cartão SIM Assurance Wireless em outro dispositivo compatível. No entanto, esse processo pode não parecer mais fácil, pois muitas pessoas já estão procurando maneiras de usar os cartões SIM Assurance Wireless em outro telefone. Se você é um deles, não procure mais. Aqui está nosso guia.

É possível usar um cartão SIM sem fio Assurance em outro telefone?

Resumindo, sim! No entanto, em muito tempo, o processo pode ser bastante demorado se você entrar nos detalhes de todo esse quebra-cabeça. Em geral, por ser uma empresa apoiada e subsidiada pelo governo, a Assurance bloqueia os dispositivos com seu cartão SIM para que você não possa trocar. No entanto, se você se sentir confortável em esperar e entrar em contato com vários executivos de suporte ao cliente, poderá usar com êxito seu cartão SIM Assurance Wireless em outro telefone.

Como usar o cartão SIM sem fio Assurance em outro telefone?

Aqui estão algumas etapas que você precisa seguir cuidadosamente para retirar seu cartão SIM Assurance Wireless e usá-lo em outro dispositivo.

Etapa 1: envie uma solicitação de desbloqueio

O primeiro passo para usar o cartão SIM sem fio Assurange com outro telefone é enviar uma solicitação oficial de desbloqueio. Essa solicitação é encaminhada à operadora, que neste caso é a Assurance Wireless.

Aqui estão as etapas para enviar uma solicitação oficial de desbloqueio do SIM sem fio do Assurance:

Ligue para 1-888-321-5880 do seu telefone ou de outro telefone. Confirme sua identidade com seu comprovante de identidade e SSN. Explique a eles o motivo pelo qual você deseja desbloquear seu dispositivo. Diga a eles que você atende a todas as condições de elegibilidade de desbloqueio (discutidas posteriormente neste artigo). Solicita que eles iniciem o processo.

Dependendo dos dias úteis e feriados, você pode esperar que a solicitação seja atendida em 1 semana a 12 dias.

Etapa 2: obtenha aprovação ou envie novamente

Após 1 semana ou 12 dias, você receberá uma das três respostas:

Aprovado

Pendente

Recusado.

Destas, Recusado é a pior resposta, o que significa que você terá que enviar a solicitação novamente. Este é um processo longo e você terá que esperar 1 mês antes de enviar a solicitação novamente. No entanto, se você for aprovado, passe para a próxima etapa para concluir o processo de migração.

Etapa 3: Obtenha o código de desbloqueio

Quando for aprovado, você receberá um código de desbloqueio. Este código de desbloqueio também é conhecido como Código de Portação. Este código pode ser usado para ativar qualquer outro telefone que você deseje usar com seu cartão SIM Assurance Wireless.

No entanto, obter o código de desbloqueio é a única grande coisa em todo o processo. Isso ocorre porque o Assurance bloqueia seu dispositivo e não libera facilmente seus clientes, mesmo que você diga que manterá a rede deles.

Etapa 4: use o código de desbloqueio para ativar seu SIM

Quando você já tiver o código de desbloqueio em mãos, vá em frente e adquira seu novo telefone no qual deseja continuar usando o cartão SIM Assurance. Depois de comprar o novo telefone, pegue o cartão SIM do telefone antigo e insira-o no novo.

Certifique-se de que é um SIM GSM e não um CDMA. Se for um SIM CDMA, visite rapidamente a loja Assurance Wireless mais próxima e adquira seu cartão SIM GSM. Eles podem cobrar uma taxa nominal. No entanto, como você já possui o código de desbloqueio, deverá fazer isso gratuitamente.

Etapa 5: insira o cartão SIM e ative

Quando você tiver seu novo cartão SIM GSM Assurance junto com seu novo telefone, insira-o rapidamente e prepare-o. Ligue o telefone e verifique se há recepção de sinal.

Se você não tiver recepção de sinal, espere pelo menos 4 horas e então deverá receber sinal. Agora ligue para o suporte ao cliente em 1-888-321-5880. Forneça a eles todos os detalhes necessários, como seu nome, data de nascimento, número do seguro social e por que você mudou de dispositivo.

Agora, novamente, aguarde 4 horas para que a ativação seja concluída. Quando o seu SIM estiver ativado, você estará pronto para desfrutar dos serviços do Assurance Wireless em seu novo smartphone.

Como contornar uma solicitação negada?

Se sua solicitação de código de desbloqueio foi negada, você precisará esperar 1 mês antes de poder solicitá-lo novamente. Você precisa especificar causas que sejam genuínas aos olhos da Assurance Wireless. Se você simplesmente disser a eles que está entediado com o telefone deles, não receberá um código de desbloqueio.

Além disso, nunca mencione que deseja mudar para o iPhone 15 Max Pro ou qualquer outro carro-chefe de luxo. Isso ocorre porque o Assurance Wireless é um esquema fornecido pelo governo para pessoas que não fazem muito bem. Se você pode comprar um telefone de alta qualidade, por que precisaria do Assurance Wireless? Portanto, tendo todos esses pontos em mente, solicite o código de desbloqueio após um mês e você deverá obter a aprovação.

Critérios de elegibilidade para garantia de SIM sem fio e código de desbloqueio de telefone

Se você está pensando em atualizar seu dispositivo, precisará do código de desbloqueio para portar o cartão SIM. No entanto, antes de poder fazê-lo, você precisa cumprir alguns requisitos que são considerados critérios de elegibilidade. Eles são os seguintes:

Seu dispositivo não deve ser roubado: Este é o primeiro requisito que você deve cumprir. Se você deseja obter o código de desbloqueio do SIM, certifique-se de que ele não seja roubado. Se for roubado, você precisará pagar o dinheiro restante desse telefone e também as taxas de bloqueio.

Você deveria ter usado o serviço por 12 meses: Este é provavelmente o critério mais importante. Você deve ser cliente da Assurance Wireless por pelo menos 12 meses antes de decidir obter o código de desbloqueio e atualizar seu dispositivo.

Correspondência de prova de identificação: você deveria ter adquirido o serviço e somente você está qualificado para atualizar. Os membros da sua família não poderão solicitar um código de desbloqueio se suas provas de identidade forem usadas no processo.

Sem dívidas: você não deve ter nenhuma dívida pendente em sua conta. Além disso, não deve haver pagamentos em atraso ou remanescentes.

E se nada funcionar?

Se nada estiver funcionando, é sua preferência trocar de telefone com o mesmo cartão SIM wireless de garantia, você pode simplesmente optar por um upgrade. Você só precisa visitar a loja Assurance Wireless mais próxima e informar que deseja atualizar seu dispositivo.

Eles fornecerão a lista de opções disponíveis e você estará pronto. Se você quiser seguir esse caminho, não precisará ligar para o suporte ao cliente ou esperar muito tempo.

Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mesmo depois de ler isso, se você tiver alguma dúvida, comente abaixo.

