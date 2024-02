Lavagem do Rosário abre oficialmente o carnaval em Penedo

Penedo tem prévias carnavalescas que levam milhares de pessoas a se divertir antes do período momesco. Depois da folia promovida por diferentes blocos, a noite da Sexta-feira de Carnaval chega trazendo uma expectativa imensa.

E como acontece desde 2005, a Lavagem do Rosário abre oficialmente a folia na cidade que se consolida como destino turístico por conta de suas belezas naturais, históricas e calendário de eventos consolidado.

Ao som de cânticos e do toque de atabaques, o percurso entre a Praça Clementino do Monte – onde está situada a Igreja do Senhor dos Pobres – e a Igreja do Rosário dos Pretos repete o ritual conhecido como Águas de Oxalá.

Praticantes e simpatizantes de religiões de matriz africana carregam vasos com flores e alfazema, sob a proteção das entidades representadas durante o caminho concluído com a lavagem simbólica das escadarias da igreja construída pelo povo escravizado.

Encerrado o ritual, o carnaval promovido pela Prefeitura de Penedo está oficialmente aberto, enchendo o Corredor da Folia com o som de orquestras de frevo e das batucadas penedenses Unidos do Bairro e Milionários do Samba.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa

Drone Ricardo Alves