Mike Florio explica por que sua amizade com Adam Schefter acabou

Mike Floriofundador do Pro Football Talk, acusou a ESPN Adam Schefter de “reportagem irresponsável”, destacando-a como um componente central do motivo pelo qual a amizade deles implodiu após uma postagem nas redes sociais sobre o Leões de Detroit.

Fontes vincularam Ben Johnsono coordenador defensivo da equipe, para o cargo vago do Washington Commanders, mas rejeitou o contrato e a equipe de DC contratou Dan Quinn.

Depois disto, Schefter postou, “Ben Johnson não era o bloqueio de treinador principal que as pessoas pensavam e o preço pedido assustou algumas equipes, segundo fontes, “sem qualquer contexto adicional. Foi uma postagem que Florio teve problemas com.

“Quero começar dizendo que houve um tempo Adam Schefter e eu somos amigos, atualmente não somos”, Florio disse à Bernstein sobre Holmes. “Estou surpreso que ele consiga se safar de coisas que outros não conseguem.

“Não estou dizendo que ele vai se safar disso, estou apontando isso atualmente. Ben Johnsonestá pedindo o preço, equipes assustadas, sem mais informações, sem mais contexto, sem oportunidade para Johnson ou seu agente responder a esta sugestão, parece-me irresponsável. E eu seria arrastado se fizesse isso.

“Mas você divulga isso para 10,7 milhões de seguidores no X e é tratado como gospel.Ben Johnson não é razoável, Ben Johnson é irrealista, Ben Johnson é grande demais para suas calças.

“Quero saber mais sobre isso. Qual era o número? É razoável ficar assustado com a quantia Ben Johnson supostamente queria? São 10, são 15, são 20 milhões? Não sei. E é verdade? Ou é apenas um salvamento de aparência por parte do Comandantesque estava tão intimamente ligado a Ben Johnson?”

Salário de Johnson já dispensado por seu agente

Oito cargos estavam vagos no final da temporada regular de 2023 e quase todos eles foram fechados agora, mas o altamente cotado Johnson permaneceu firmemente colocado com o Leõesque estão em uma boa posição no momento após chegarem ao NFC Conference Championship.

Johnson rejeitou Washington, apesar de eles terem a segunda escolha geral do draft para o próximo draft em 2024, e de acordo com seu agente, ele não está pedindo até US$ 15 milhões por temporada.

A afirmação foi feita em dezembro pela CBS Sports ‘ Josina Anderson mas seu agente rejeitou a sugestão.

“Disseram-me que o pessoal da liga está discutindo sua consciência de que não há preço ou demanda e este tweet é uma reportagem 100% falsa e irresponsável, segundo a fonte”. Flores de Richmond III disse no X, antigo Twitter.