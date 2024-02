Os irmãos Bosa poderiam se tornar os novos Kelces da NFL?

São Francisco 49ers‘final defensivo Nick Bosa está se preparando para enfrentar Travis Kelcede Chefes de Kansas City no Super Bowl 2024. Refletindo sobre a possibilidade de um futuro “Bosa Bowl” contra seu irmão mais velho Joeyque joga pelo Carregadores de Los AngelesNick expressou que seria “muito legal”.

No entanto, ele comentou brincando que eles poderiam não atrair tanta atenção quanto o famoso Kelces.

Jim Harbaughrecente nomeação de como treinador principal do Carregadores despertou otimismo para o futuro da equipe.

Harbaugh já treinou contra seu irmão John em Super Bowl XLVII. Nick Bosa compartilhou sua experiência de assistir o Tigela Kelce ano passado, enfatizando a felicidade de Joey por Travis apesar do placar de 2 a 0 nas aparições no Super Bowl.

“Seria difícil [facing my brother in the Super Bowl,” said Nick.

“I actually kind of felt for them when I saw video of them talking after the game. Losing the Super Bowl is not fun. Taking it from your brother has to be a bittersweet deal.”

NFL in Madrid

Meanwhile, NFL has announced plans to hold a regular-season game in Spain in 2025, with Travis Kelce expressing his desire for the Chiefs to participate.

“It would be epic,” Kelce said.

“It would be a once-in-a-lifetime opportunity. I’m going to go talk to [Chiefs owner] Clark Hunt agora sobre como conseguir esse lance.

“Qualquer chance que possamos ter como jogadores de futebol americano de sair dos Estados Unidos para jogar internacionalmente, acho que seria tolice não aproveitar essa oportunidade.

“Passamos momentos incríveis na Alemanha este ano, estivemos na Cidade do México, em Londres. A base de fãs é tão eletrizante, se não mais, dos Estados Unidos. certifique-se de se divertir.