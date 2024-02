Palestra do filósofo Leandro Karnal encerra Jornada Pedagógica da Semed Penedo

Penedo recebeu na manhã desta sexta-feira, 09, o historiador, professor e escritor Leandro Karnal, estudioso que encerrou a Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De forma objetiva e descontraída, ele abordou vários aspectos do dia a dia dos professores durante sua palestra no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, encerrando a programação realizada de forma inovadora na Cidade Criativa da Unesco.

Antes da palestra, Karnal conversou com a assessoria da Semed Penedo e fez uma sugestão aos professores da cidade. “Para ser um bom professor em Penedo é preciso levar em conta a história, a realidade onde o aluno está inserido e propor coisas novas, trabalhar com tradição e rupturas, história e novidade”.

Ele também afirma, de modo mais amplo, que não é possível fazer educação sem a ideia de criatividade, acrescentando em sua exposição que o telefone celular deve ser visto como um aliado dos processos que envolvem a educação.

Pontuando suas mensagens motivadoras para a docência com sua experiência pessoal, marcadas por erros e avanços – como todos nós -, Leandro Karnal divertiu pessoas sobrecarregadas e estimulou reflexões, enaltecendo sempre a importância da profissão formadora de todas as outras.

Para o filósofo, educar é uma ato de resistência contra as dificuldades enfrentadas no dia a dia, especialmente no mundo guiado por redes sociais e mais suscetível às angústias e ansiedades, que devem ser percebidas de forma consciente para sabermos lidar com elas.

Encerrada a apresentação do renomado estudioso brasileiro, o Sebrae Alagoas promoveu o sorteio que vai levar a professora Valéria da Cruz para um congresso sobre educação em São Paulo, com tudo pago.

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Luciano Lucena (Semed) parabenizaram todos servidores da Prefeitura de Penedo que se empenharam para o sucesso da Jornada Pedagógica 2024, preparação realizada em parceria com o Instituto Gestar.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte