Penedenses participam de Oficina de Animação 2D e sessão especial do filme Bizarros Peixes das Fossas Abissais

O último sábado (03) foi bem especial para os penedenses e amantes da Sétima Arte. Eles tiveram o privilégio de assistir, no recém-inaugurado Cine Penedo, ao filme nacional Bizarros Peixes das Fossas Abissais, dirigido pelo renomado diretor brasileiro Marão.

A iniciativa de exibir um lançamento na Cidade Criativa da Unesco na categoria Cinema é da administração Ronaldo Lopes/João Lucas, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), em parceria com a Ufal, o Laboratório Escola de Arte e Cinema e a Vitrine Filmes.

Logo após a sessão, o público participou de uma rica e divertida Oficina de Animação 2D com Flipbooks, ministrada pelo diretor do filme de animação. Durante a atividade, os participantes fizeram suas próprias animações em bloquinhos especializados e aprenderam, também, um pouco mais sobre a técnica utilizada no desenvolvimento da obra.

“Fiquei muito empolgado pois pessoas de várias idades participaram, tanto da exibição do filme, quanto da experiência, que foi a Oficina de Animação 2D. Me surpreendi com a quantidade de pessoas interessadas em conhecer e em fazer a animação independente, tradicional e brasileira. Fiquei bem feliz ao descobrir, também, que pessoas já trabalham na área, aqui em Penedo”, disse Marão, diretor de Bizarros Peixes das Fossas Abissais.

Andrea Paiva é cineasta e participou dos dois momentos. “Achei muito importante. Aqui em Penedo, também trabalhamos com animação e esses eventos somam com o nosso processo. Foi gratificante demais porque, também, nós pudemos compreender como um filme de animação 2D é feito”, disse.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC