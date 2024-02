Rich Paul oferece uma resposta enérgica aos rumores comerciais de LeBron James

Tele NBA O mundo ficou chocado na quinta-feira com um relatório afirmando que o Los Angeles Lakers estavam explorando um potencial Lebron James troca. O tempo está se esgotando para o reiagora em sua sexta temporada vestindo o Lakers‘famoso roxo e dourado, enquanto ele procura um quinto campeonato da NBA antes de pendurar os tênis para sempre – e Os anjos não parece estar no caminho da disputa pelo título, mesmo depois de vencer a partida inaugural Torneio na temporada em dezembro.

A explosão de áudio do árbitro de LeBron James se torna viral: “Ele me deu um soco no nariz!”

No entanto, James‘O agente falou sobre o relatório recente e, em termos inequívocos, negou que o gerente geral do Lakers Rob Pelinka puxará o gatilho de uma negociação sísmica antes do prazo final de negociação em 8 de fevereiro.

Lakers não negociará LeBron antes do prazo

A ESPN informou na sexta-feira que Rico Paulorepresentante de longa data de James, rejeitou as alegações de que James poderia ser negociado. Paulo contado Brian Windhorst que o homem de 39 anos “não será negociado” e que o maior artilheiro de todos os tempos da NBA não fez tal pedido à diretoria do Lakers.

Tiago tem um opção de jogador ele poderia se exercitar no próximo verão para permanecer com Os anjos até o final da temporada 2024/25. As especulações sobre os planos futuros de James estão sempre pelo menos em fogo baixo, mas a intriga e os rumores logo voltarão à medida que o 19 vezes All-Star pondera seu próximo passo – se isso significa uma extensão com Los Angeles ou uma transferência gratuita. -contrato de agente em outro lugar. Como sempre, ele está no controle de seu futuro.

Se James ficar em Oele pode querer ver Pelinka negociar um dos peixes grandes que estão pendurados no mercado comercial antes do prazo. Artilheiros de nível All-Star DeMar DeRozan e Zach Lavineambos os búfalos de Chicagopoderia ser obtido pelo preço certo – o que inclui ativos de draft e outros participantes.

Lakers destinados ao play-in… ou pior

A maioria concorda que o Lakers, sentado nono na Conferência Oestenecessário fazer algo para reforçar a lista antes da próxima semana. Caso contrário, James poderia ficar de fora dos playoffs – porque Los Angeles poderia não conseguir.

Os Lakers têm um Registro 25-25 e são A 1,5 jogos de cair totalmente do top 10 do Oeste. Na verdade, mesmo com James ainda tendo um desempenho de alto nível nesta temporada, Los Angeles está mais perto do 11º lugar Foguetes Houston do que o sexto lugar Fênix Sóis – que ocupam a vaga final “garantida” nos playoffs da conferência.

James tem média de 24,9 pontos, 7,7 assistências e 7,5 rebotes por jogo nesta temporada, mas nem ele nem sua co-estrela Antonio Davis foi capaz de gerar qualquer tipo de consistência para o Lakers. O tempo dirá se Los Angeles se recomporá após o próximo All-Star Game – e se isso terá um sério impacto no futuro do King’s NBA.