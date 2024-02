SSI vs SSDI: Qual é a diferença entre os dois benefícios e quem se qualifica para cada um?

Renda Suplementar de Segurança (SSI) e Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) são dois programas muito semelhantes nos Estados Unidos e ambos administrados pelo mesmo departamento federal. Então, como você sabe a diferença?

Ambos os programas proporcionam benefícios às pessoas com deficiência, mas SSDI faz isso exclusivamente. SSI é considerado um benefício ganho porque os fatores de qualificação incluem histórico de trabalho/emprego, portanto, essencialmente, você paga por ele.

Quais são as diferenças entre SSI e SSDI?Canhão Matt

Mas SSDI é oferecido a pessoas com deficiência com lesões ou condições debilitantes e de longo prazo e, portanto, não pode ser reivindicado pela maioria das pessoas. Mas tem condições até para deficientes, pelo que pode tornar-se num benefício de difícil acesso e reclamação.

O que é SSI?

SSIou Renda de segurança suplementaré um programa federal nos Estados Unidos que fornece assistência financeira a idosos, cegos e deficientes com renda e recursos limitados.

Administrado pelo Administração da Segurança Social, SSI visa garantir que estas populações vulneráveis ​​tenham acesso às necessidades básicas, como alimentação, vestuário e abrigo. A elegibilidade é baseada em fatores como renda, bens e status de deficiência.

Os beneficiários também podem se qualificar para o Medicaid na maioria dos estados, o que ajuda a cobrir os custos de saúde. SSI os benefícios são cruciais para muitos indivíduos que, de outra forma, poderiam ter dificuldades para satisfazer as suas necessidades básicas e manter um padrão de vida decente.

O que é SSDI?

SSDIou Seguro de invalidez da Previdência Socialé um programa federal nos Estados Unidos que fornece assistência financeira a pessoas que não podem trabalhar devido a alguma deficiência.

Elegibilidade para SSDI baseia-se no histórico profissional e nos rendimentos de um indivíduo, com benefícios calculados de acordo com os rendimentos médios ao longo da vida e distribuídos na forma de créditos de trabalho.

Destinatários de SSDI também pode se qualificar para o Medicare após um período de espera, o que ajuda a cobrir os custos de saúde. SSDI desempenha um papel crucial no apoio a indivíduos que não podem trabalhar devido a uma deficiência e ajudando-os a manter a estabilidade financeira.

Qual a diferença entre eles?

A principal diferença entre SSDI e SSI reside nos seus critérios de elegibilidade e fontes de financiamento.

SSDI está disponível para indivíduos com histórico de trabalho qualificado que não podem trabalhar devido a uma deficiência, com benefícios determinados por seus rendimentos anteriores e pagamentos de impostos. Assim, é considerado um benefício ganho, embora seja possível reivindicá-lo em alguns contextos sem histórico de trabalho.

Em contraste, SSI baseia-se na necessidade financeira e está disponível para pessoas com deficiência, cegos ou idosos com renda e recursos limitados, independentemente de seu histórico profissional. O SSI é financiado através de receitas fiscais gerais.

Por que o SSDI é tão difícil de obter?

Para se qualificar para SSDIuma pessoa deve ter obtido créditos de trabalho suficientes através de seu histórico de emprego/carreira para se qualificar e só é oferecido a pessoas com deficiência.

Os programas têm a sua própria definição de deficiente, pelo que esta é atribuída de forma algo subjectiva, o que significa que os candidatos podem ser rejeitados.

Alguns SSDI critérios são:

Não se envolver em atividades lucrativas substanciais, definidas como ganhar pelo menos US$ 1.470 por mês, ou US$ 2.460 se for cego.

Possuir uma deficiência listada no “Livro Azul” ou ter uma condição com gravidade e nível de deficiência semelhantes, apresentando os sintomas necessários.

Vivenciar uma deficiência que interfira significativamente na vida cotidiana, impossibilitando o indivíduo de exercer qualquer trabalho qualificado.

A deficiência deve ter durado um ano, ou deverá durar um ano, ou resultar em morte.