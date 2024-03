A reação fria de Savannah James ao momento histórico de LeBron surpreende os fãs, mas ela explica o porquê

Lebron James finalmente chegou à marca de 40.000 pontos em sua brilhante carreira no basquete, mas o brilho foi tirado de sua conquista memorável depois que sua esposa Savana aparentemente ficou chateado.

Com o Los Angeles Lakers virada para o Nuggets de Denver no sábado, na esperança de somar cinco vitórias consecutivas, o jogador de 38 anos tinha seu próprio objetivo pessoal em mente.

A aura de LeBron James faz Shedeur Sanders e Travis Hunter gritarem como crianças

Com a marca de 40.000 em vista, ele ganhou trunfos no segundo quarto com uma cesta na taça. Ele precisou apenas de nove pontos para atingir o benchmark e superou-o confortavelmente com 26 pontos no total. que estava quase no mesmo nível de sua média de 26,3.

Não é nenhuma surpresa que sua dedicada e amada esposa Savanaesteve presente no meio da multidão para o que viria a ser um destaque na carreira.

Mas para sua decepção, Savana não foi capaz de saborear o momento com seu homem porque, em vez de reservar um momento para comemorar, o jogo continuou normalmente. Ela compartilhou seus sentimentos no Instagram com uma legenda sarcástica: “Porque por que o jogo não parou”, seguido de emojis risonhos.

Claramente, ela queria capturar o momento do hexacampeão da NBA fazendo história. Infelizmente, o ritmo frenético do basquete negou-lhe essa chance, mas não há dúvida de que ela conseguiu aproveitar o momento após o jogo com LeBron.

Foi um saco misturado para Jamesno entanto, já que não conseguiu evitar que o Lakers perdesse o jogo por 124-114 para o Nuggets, deixando-o em 10º na Conferência Oeste.

Que outros recordes LeBron James quebrou?

Foi há apenas um ano que James usurpou o maior artilheiro de todos os tempos da NBA, Kareem Abdul-Jabbar, tirando a coroa da lenda da NBA.

Antes James apareceu, era um título Jabar mantido por quatro décadas. Mas dada a sua longevidade na NBA e seu nível consistente de sucesso, pode levar mais de 40 anos para que outro jogador supere seu feito.

O próximo jogador ativo mais alto na lista é Kevin Durant, com a estrela do Phoenix Suns acumulando 28.372 pontos em sua carreira. Já aos 35 anos, pode estar fora do alcance de Durant marcar mais 12.000 pelo menos para bater James fora do topo.