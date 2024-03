Agentes de viagem de Minas Gerais conhecem Destino Penedo em famtour

Agentes de viagem de Minas Gerais conheceram, se encantaram e vivenciaram uma experiência fantástica no Destino Penedo nos dias 20 e 21 de março

No dia 20 de março, o grupo foi recepcionado pela jardineira turística, transporte popular e que chama a atenção no município, conduzido por Fernando Peixoto, da Peixoto Tour. Enquanto se divertiam com a personagem Podderosa, eles conheceram a noite de Penedo, passearam pelo Centro Histórico e depois foram saborear a gastronomia da cidade, no Restaurante Forte Maurício de Nassau, ao som de um típico forró pé de serra.

“Penedo passa a receber de forma sistemática agentes de viagem para conhecerem pessoalmente o destino. Isto gera uma conexão com o protagonista da venda direta que certamente irá considerar o município em suas indicações futuras”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Já na quinta-feira (21), os agentes de viagem fizeram um city tour pelo Centro Histórico e conheceram os principais pontos turísticos da cidade, a exemplo do Museu Casa do Penedo, Vila Primavera (mais conhecida como Vila do Carlinhos Maia), Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, Mirante da Rocheira, Praça Barão de Penedo e as igrejas Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Nossa Senhora da Corrente. Eles conheceram, ainda, o ateliê Pontos e Contos, o Encantarte Atelier e o Galpão Zureta.

A experiência no Destino Penedo foi finalizada com os passeios Rota do Imperador e Foz do Rio São Francisco.

“O Destino Penedo é incrível e tem muito potencial. Estou encantado e impactado com a beleza da cidade. A cultura do lugar, restaurantes excelentes, as pessoas são receptivas, e com toda a certeza vou indicar para os meus passageiros”, disse o agente de viagem Jean Ferreira.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC