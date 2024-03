Alan Jouban: ‘Má jogada’ para Jamie Varner criticar Laura Sanko do jeito que ele fez

Laura Sanko recebeu elogios quase universais como uma grande adição à equipe de comentaristas do UFC desde sua estreia na transmissão, mas ninguém nesse trabalho está acima das críticas.

Raramente um card do UFC termina sem que as emissoras tenham fãs ou lutadores mirando neles por algo dito durante as transmissões que geralmente duram de sete a oito horas. No último fim de semana, no UFC Vegas 89, foi o ex-campeão do WEC Jamie Varner quem questionou o comentário de Sanko em dois tweets já excluídos. Varner declarou que Sanko “é péssimo em comentar” e “fala sobre coisas sobre as quais ela nada sabe”.

Varner também foi crítico, dizendo, “deixe os comentários para as pessoas que realmente lutaram”, o que rendeu uma resposta de Sanko lembrando-o de que eles realmente compartilharam um card quando ela ainda estava competindo ativamente em sua própria carreira no MMA.

@jamievarner você e eu lutamos no mesmo card em 2011 pelo Titan FC. Nós nos aquecemos um ao lado do outro no porão do edifício Memorial Hall em KCK. Minha melhor amiga trançou seu cabelo porque você não encontrou ninguém para fazer isso. Lembro-me de pensar como era legal… -Laura Sanko (@laura_sanko) 24 de março de 2024

Alan Jouban, que atua como comentarista da LFA e trabalha como analista do UFC, entende que é inevitável que você acabe enfrentando comentários negativos ao fazer esse trabalho específico. Dito isso, Jouban discorda da avaliação de Varner, principalmente sobre o conhecimento de Sanko sobre o esporte e sua suposta falta de experiência como lutadora.

“Acho que Varner está se concentrando demais nas coisas erradas”, explicou Jouban no último episódio de O lutador contra o escritor. “O que você sabe sobre uma explosão dupla? Quantas vezes você disparou uma explosão dupla? Ela sabe! Ela luta. Talvez essa não seja a atitude dela, mas ela é educada o suficiente para falar sobre o fato e acho que ele se desviou um pouco. Todo mundo tem certas pessoas de quem gosta mais ou não gosta mais, mas sair publicamente e falar tão duramente sobre isso é uma má jogada de Jamie.

“Ela é muito educada e fala muito bem, e tem a experiência para comprovar isso. O problema é que Jamie Varner está focando demais é que, olha, talvez ela não fosse uma lutadora dupla, mas ela ainda lutou. Isso não significa que você não possa saber como é ou [have] uma opinião fundamentada sobre o esporte estar presente há tanto tempo. Eu também não era um cara duplo. Mas se vejo uma explosão dupla, sei como falar sobre isso, e é isso que Laura está fazendo.

Seja Varner ou outra pessoa, Jouban aceita que ninguém escapa de comentários duros ao convocar brigas. Os fãs têm seus favoritos, e o que agrada uma pessoa pode irritar outra.

Jouban sabe por experiência própria que é impossível agradar todo o público, mas diferentemente de sua carreira de lutador, ele leva esses comentários um pouco mais a sério.

Provavelmente o mesmo acontece com Sanko, pois ela continua aprendendo e crescendo como comentarista colorida – e a única mulher atualmente trabalhando nessa função no UFC.

“Você será criticado sempre”, disse Jouban. “Você não vai conquistar todos os fãs. Muitos fãs têm seus favoritos, e quando não têm seus favoritos [and] um dos menos favoritos deles é comentar, eles vão criticar, e você vê isso bastante neste esporte. O melhor a fazer é ficar longe disso, mas é impossível não olhar e ver, principalmente quando falamos de carreira, algo assim. Foi muito mais fácil como lutador. Se alguém me criticou por brigar, ‘ah, esse cara é uma merda, ele vai acabar, esse cara vai levar nocaute’, é porque não gosta de mim ou algo assim.

“Mas quando você vai lá e estuda e treina e convoca uma luta, e seu trabalho é formar esses lutadores, fazer esse evento não sobre você, mas sobre o lutador, e tornar isso emocionante, e também dar ao seu educado opinião sobre certas áreas para ajudar a guiar o público nessas brigas com você, você está contando uma história e quer que eles acompanhem a história com você. Mas o tempo todo o foco é a estrela do show, são os lutadores. Isso é tudo o que estamos tentando fazer, mas nem sempre você deixa todo mundo feliz nessas coisas.”

Além de seu trabalho como comentarista colorida, Jouban também elogiou Sanko pelo trabalho que realizou em outras áreas desde que ingressou na equipe de transmissão do UFC. Sanko começou originalmente como entrevistadora nos bastidores e agora desempenha muitas funções, incluindo sua atuação mais recente como comentarista colorida.

Jouban acredita que isso a torna ainda mais valiosa para a promoção.

“Laura é um unicórnio para o UFC”, disse Jouban. “É por isso que eles a amam. É por isso [executive producer] Zach Candito a coloca em muitos empregos. Porque quantos de nós que fazemos isso podemos fazer comentários coloridos, podemos fazer o trabalho de mesa e o show pré-luta, podemos fazer reportagens paralelas, podemos dar entrevistas nos bastidores e também temos uma grande personalidade? [She] posso ir fazer o show de pesagem com [Daniel Cormier] e se defender contra ex-campeões bebendo cerveja em um ambiente muito voltado para os homens e se defender. Ela pode fazer todos esses trabalhos e sair com todo mundo.

“Ela é como uma faca nesse tipo de trabalho. Eles podem colocá-la em qualquer lugar e ela poderá fazer um ótimo trabalho. É por isso que ela está sempre na TV, porque ela pode fazer tudo. Ela realmente pode.

No que diz respeito a Varner, Jouban não contará a ninguém como eles deveriam se sentir. Ele apenas acredita que o veterano do UFC e do WEC agiu da maneira errada ao mirar em Sanko no fim de semana passado.

Jouban não pode prometer que teria reagido de maneira semelhante, mas aprecia que Sanko tenha sido tão gentil com sua resposta.

“Obviamente, Laura não era uma das comentaristas favoritas de Jamie Varner”, disse Jouban. “Ele encontrou um evento em que simplesmente pegou o telefone na mão e disse: ‘Vou atacar ela’. Foi o movimento errado. Foi uma má jogada dele.

“Ela seguiu um caminho muito elegante. Isso foi difícil de fazer. Crédito para ela. Vou ver se consigo seguir o caminho certo quando receber essas críticas um dia.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio