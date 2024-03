Alex Pereira quer treinar com Israel Adesanya se a rivalidade no UFC realmente acabar

Alex Pereira e Israel Adesanya poderiam trocar golpes novamente no UFC, mas e dentro de uma academia? Pereira deixa a porta aberta para a ideia, com uma condição.

Pereira e Adesanya são grandes rivais há anos tanto no kickboxing quanto no MMA. Pereira derrotou Adesanya duas vezes no ringue de kickboxing antes de persegui-lo até o UFC e roubar o título dos médios. Adesanya finalmente derrotou Pereira para recuperar o cinturão em 2023, mas depois perdeu para Sean Strickland. Pereira agora detém o título de 205 libras do UFC.

Depois de conquistar o título dos meio-pesados ​​​​do UFC com um nocaute sobre Jiri Prochazka em novembro, Pereira ofereceu a Adesanya a chance de lutar pelo cinturão até 205 libras, mas Adesanya não aceitou a ideia. Pereira foi então escalado para defender seu título contra o ex-campeão do UFC Jamahal Hill no dia 13 de abril na luta principal do UFC 300, e “Poatan” disse que não se oporia à ideia de treinar com Adesanya no futuro.

“Tudo pode acontecer”, disse Pereira em A hora do MMA. “Talvez ele e a organização tenham interesse [to book that fight again]. Estou aqui. Mas acho que acabou. Não sei. Eu até treinaria com ele se tivesse oportunidade. Ele é muito experiente, fez o que fez, e eu também sou muito experiente e tenho feito muitas coisas. São dois estilos que têm coisas parecidas, mas muitas coisas diferentes que podem agregar muito aos nossos jogos.”

Pereira observou que a única maneira de treinar com Adesanya seria “se tivermos certeza de que é impossível lutar novamente”. Pereira já treinou com Strickland depois de nocauteá-lo, e teve o ex-rival Yousri Belgaroui em seu acampamento e escanteio várias vezes nas últimas lutas. Com Adesanya, “se eu achasse que algo poderia acontecer novamente, obviamente não faria isso”.

O campeão do UFC disse que deve existir rivalidade quando os dois estão no fogo juntos, mas “ela tem que parar” quando vocês não estiverem mais competindo pelo mesmo objetivo.

“Eu realmente queria [fight him again], mas sinceramente acho que agora acabou”, disse Pereira. “Não sei. Eu acho que acabou. eu tentei [to call him out]. Era meu cinturão em jogo. Vim para o UFC e fiz três lutas para chegar ao cinturão e foi um risco enorme para mim, foi difícil.

“Como eu queria tanto fazer essa luta de borracha, Adesanya e eu – e se ele subisse para o meio-pesado, e talvez as pessoas dissessem que ele tinha que lutar uma vez antes de lutar pelo meu cinturão, eu não iria querer isso porque há risco de ele perder. Como vou lutar com um cara que perdeu? Não, venha direto [at me]. Mas ele não demonstrou interesse, então deixei passar.”