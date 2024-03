Brittany Mahomes recupera a paz de espírito com Sterling e Bronze depois de uma despedida de solteira no México

Brittany Mahomes reservou um momento para ir a uma festa no México, mas agora ela está de volta com as duas coisas que mais valoriza em sua vida, seus filhos, como Mahomes de bronze balançou as cores de seu pai.

Mahomes tinha ido para o sul da fronteira para celebrar uma despedida de solteira com uma de suas melhores amigas, Mallory Mossdepois de terem gostado Super Bowl vencer no Estádio Allegiant em Las Vegas.

Vídeos inéditos do convite para a despedida de solteira de Brittany Mahomes no México se tornam viraisInstagram

Eles seguiram para o México depois de curtirem a festa da Sports Illustrated no Wynn Las Vegas, revista que Brittany Mahomes fez sua estreia como modelo em 2023.

“Me diverti muito celebrando o ser humano mais incrível de todos os tempos!”, Escreveu Mahomes em um post em sua história no Instagram, que apresentava fotos dela e de Moss. “Mal, você é tão amado!”

Bronze Mahomes se parece exatamente com seu pai

O filho do Chefes de Kansas City‘ quarterback, Patrick Mahomesapareceu em um clipe de bumerangue enviado para a rede de mídia social de propriedade da Meta, Instagram, sentado no colo de sua mãe em um carro.

O menino de um ano colocou a mão no rosto e mandou um beijo, mostrando que já está crescendo rápido. Sua coordenação olho-mão será algo para ficar de olho, pois ele certamente será avisado para ir ao NFL seguindo os passos de Patrick quando ele tiver idade suficiente para jogar.

O infantil vestiu camisa branca e vermelha com calça vermelha, muito parecida com o traje que os Chiefs usam sempre que vão a campo, que costuma ser para ganhar um Super Bowl nos dias de hoje.

Sterling Mahomes também recebe um pouco de amor

Bronze nasceu em 28 de novembro de 2022 e é o segundo filho depois que a mais velha, uma filha chamada Sterling, completou três anos em fevereiro e fez um pequeno aniversário com sua família e amigos próximos.

A mãe carregou a foto de um trio em seu próprio Instagram, com Bronze apontando para algo distante, enquanto Sterling parecia estar brincando curiosamente com algo em suas mãos, atraindo 143.000 curtidas no Instagram.

Ela legendou o upload, “Meu tudo”, com um emoji de coração amoroso enquanto sorria para a câmera na foto editada que destacava o cabelo loiro de Brittany Mahomes.