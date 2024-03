Confirmado: Rodrigo Regueira deixa Republicanos e se filia ao PV

Vereador tem se mostrado bastante forte, principalmente na Zona Rural

A dinâmica política de Penedo recebe uma nova atualização com a transferência partidária do vereador Rodrigo Regueira, que agora integra o Partido Verde (PV), uma das principais siglas de apoio ao prefeito Ronaldo Lopes, pré-candidato à reeleição. Esta mudança, ocorrida durante a janela eleitoral, destaca-se como um movimento estratégico significativo para as forças políticas locais.

Rodrigo Regueira, reconhecido por sua proeminente atuação no legislativo municipal e por sua capacidade de articulação política, confirmou sua filiação ao PV, deixando o partido Republicanos. O vereador, eleito para seu primeiro mandato no período de 2021 a 2024, tem demonstrado ser uma liderança influente, especialmente na Zona Rural de Penedo, onde seu apoio e base eleitoral são particularmente fortes.

Sua adesão ao PV é vista como um reforço expressivo para a base de apoio do prefeito Ronaldo Lopes, sobretudo considerando a habilidade de Rodrigo Regueira em mobilizar votos. Tal movimentação reitera o alinhamento político e a consolidação de uma frente unida em torno do projeto de reeleição de Ronaldo Lopes, evidenciando a expectativa de continuidade e fortalecimento das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população penedense.