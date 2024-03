Jogadores do Utah Utes ligaram para N-Word no Team Hotel durante o torneio feminino da NCAA, afirma o treinador

O torneio da NCAA não foi só diversão e jogos para o time de basquete feminino de Utah Utes … porque vários jogadores foram supostamente chamados de palavrões e outros “crimes de ódio racial” enquanto estavam no hotel do time.

Treinador principal dos Utes Lynne Roberts revelou os atos cruéis após a derrota no segundo turno para Gonzaga, com 4 cabeças-de-chave, na segunda-feira, alegando que eles tiveram que realocar todo o time de seu hotel em Coeur d’Alene, Idaho, por causa do tratamento incrivelmente ofensivo.