Kim Kardashian arrasa com um visual de censura de Bianca, assim dizem os fãs do IG

Ela também usou óculos escuros pretos com o cabelo penteado para trás, tornando-a quase a cara de Bianca. As semelhanças em suas aparências chocaram algumas pessoas, que escreveram uma série de comentários sobre a foto parecida com Bianca de Kim.

Aqui estavam alguns deles… “Kim censor!!! Kim, o que você está fazendo?!?!” “Está dando Censori.” “Quando você está enviando uma mensagem para sua ex 👀😂” “Inspirado em Censori.” “Por que ela está tentando se parecer com a esposa de Kanye?”

No entanto, Kim, que foi casada com Kanye 7 anos antes se divorciando, parece estar se dando bem com Bianca, pelo menos aparentemente. As mulheres recentemente foram vistos juntos na festa de audição de Ye em San Francisco.