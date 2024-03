Merab Dvalishvili explica como vencerá Sean O’Malley e Marlon Vera em possíveis lutas pelo título

Merab Dvalishvili deve ser o próximo homem a lutar pelo título dos galos e tem dois adversários em potencial pela frente.

Atrás de uma porta está Sean O’Malley, que recentemente se sagrou campeão com um nocaute no segundo round sobre o amigo próximo e companheiro de equipe de Dvalishvili, Aljamain Sterling, no UFC 292; atrás da outra porta está Marlon Vera, um dos candidatos mais fortes da divisão e o único homem a vencer O’Malley. Os dois se enfrentam na luta principal do UFC 299, em Miami, no próximo sábado, e Dvalishvili deve enfrentar o vencedor após derrotar Henry Cejudo no UFC 298 e conquistar sua décima vitória consecutiva.

Embora a próxima luta de Dvalishvili esteja muito longe de ser contratada, Demetrious Johnson pediu a ele para explicar como ele se sairia contra os headliners do UFC 299.

“Eu vejo [O’Malley] é um adversário perigoso porque tem um bom jogo de pés, um poder de nocaute, uma mão direita muito forte e um bom timing”, disse Dvalishvili no PODEROSOcast. “Eu o vejo como um lutador perigoso. Depois que ele ganhou no Série de concorrentes e eu o vi no UFC, quis lutar com ele porque quero me desafiar e ainda estou pensando nisso.

“Mas como eu vejo [the fight playing out], Acho que devo ficar esperto, ter paciência, continuar trocando e esperar a hora de atirar. Se ele defender, eu deixo ele ir e depois vou atirar de novo, desacelero, canso e eventualmente vou derrubá-lo.

Dvalishvili desenvolveu uma reputação como um dos lutadores mais temíveis da divisão peso galo, o que no papel parece torná-lo o contraponto perfeito para o mais marcante O’Malley. Essa pode ser uma das razões pelas quais O’Malley recentemente cogitou a possibilidade de desafiar o campeão peso pena Ilia Topuria caso ele ultrapassasse Vera, uma ideia que “Sugar” recuou quando recebeu uma reação negativa ao recusar uma luta com Dvalishvili.

Caso “Chito” derrote O’Malley, é improvável que o homem da empresa faça campanha para um adversário específico, por isso pode ser um confronto que Dvalishvili terá de considerar em breve.

“Acho que ‘Chito’ também é um bom lutador”, disse Dvalishvili. “Muito esperto, ele está esperando no bolso, é paciente. Ele é lento, mas é afiado. Claro que ele tem muita experiência no UFC, já disputou muitas lutas, venceu e perdeu. Ele é perigoso, tem bons chutes também. Mas ainda não estudo muito ele, ‘Chito’ Vera, mas uma coisa é certa, só vou treinar forte. O que aprendi é que você precisa seguir passo a passo em cada luta. Estou focado na próxima luta, na próxima luta, na próxima luta, é assim que acredito. Percebi isso há alguns anos, é só focar na próxima luta.

“Então, se ‘Chito’ vencer, vou começar a estudá-lo, mas continuarei fazendo o que quero. Não é nada pessoal, se eu perder contra eles então tudo bem, Deus te abençoe, sem problemas. É uma luta.”

Dvalishvili disse diversas vezes que está tão ansioso para voltar à ação que está disposto a servir de reserva na luta principal do UFC 299. É uma postura que não mudou com o cartão a menos de duas semanas.

Mesmo que não seja necessário nessa função, ele espera que quem for campeão no final do próximo fim de semana esteja pronto para enfrentá-lo em breve.

“Na verdade, quero voltar o mais rápido possível porque na minha última luta, apesar de estar me preparando muito e pronto, não sei, de alguma forma não senti como se estivesse em uma luta”, disse Dvalishvili . “Não sei. Sinto que nada aconteceu e estou com muita fome de briga. Ainda quero competir, meu corpo está bem.

“Normalmente, depois de cortar peso, você só fica com fome, louco, está dolorido, semana que vem você costuma sentir e nem quer ir para academia. Agora, sinto que perdi. Hoje estive na academia, sparring, treino, adorei. Eu gosto disso. Eu tenho motivação. Não sinto que acabei de vencer a luta. Esperançosamente, a próxima luta será em breve.”