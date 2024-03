Mudanças na configuração inicial irão abalar as perspectivas para o Draft de 2024 da NFL

A decisão significativa do conselho de proprietários acaba de virar o jogo NFL paisagem. As alterações na configuração do pontapé de saída, recentemente aprovadas pelos proprietários das equipas, irão sem dúvida obrigar os treinadores a reconsiderar as suas prioridades para o jogo. Rascunho de 2024.

Na terça-feira, o Comitê de Competição e o conselho de proprietários aprovou uma série de alterações no regras de início para injetar entusiasmo em uma jogada que treinadores, jogadores e torcedores consideraram pouco mais que uma formalidade.

Enquanto o começo ainda se originará da linha de jarda-35, as defesas e os ataques estão agora mais próximos para evitar colisões em alta velocidade. Capturas justas foram eliminados e retoques agora colocará a bola na linha de jarda-30.

As implicações do projeto

Segundo os especialistas, estas modificações têm sérias implicações para treinadores principais’ listas de prioridades neste mês de abril rascunho. O que era quase uma peça extinta agora exigirá especialistas que não eram necessários há quase duas décadas.

Treinadores principais e os coordenadores de equipes especiais precisarão considerar mais de um especialista em retorno inicial, já que a nova formação exigirá pelo menos dois na configuração. Eles também exigirão mais jogadores capazes de proteger o retornador, como tight ends, tackles e zagueiros.

Do lado da equipe de chute, os coordenadores devem começar a considerar linebackers e zagueiros que pode parar ou caçar um retornador à solta. Não se trata apenas do nome da posição, mas de jogadores com um conjunto de habilidades muito específico para o espaço fechado criado pela nova regra.

Recepção pelas equipes

Até o momento, as opiniões sobre a mudança são favoráveis. Leões de Detroit treinador principal Daniel Campbell apoiou a nova regra na medida em que já estava a planear o seu projeto de estratégia antes da sua aprovação.

De forma similar, Notas de búfalo treinador principal Sean McDermott enfatizou dois pontos cruciais: garantir a segurança do jogador e “proporcionando aos torcedores um jogo emocionante, mas sem ir a extremos.”

Outro aspecto que afeta rascunho estratégia é que a mudança de regra seja um teste que será implementado durante o 2024 temporada. Com base no que a liga observa nesta temporada, a nova regra poderá sofrer novas modificações ou ser totalmente rescindida.