Nova estrela dos Eagles tenta convencer Jason Kelce a sair da aposentadoria

Tele Filadélfia Eagles tiveram uma entressafra movimentada, tentando remodelar uma equipe que ficou muito aquém das expectativas em 2023. Filadélfiabuscando reafirmar-se como concorrente no NFCadicionado rusher de borda Bryce Huff e costas defensivas CJ Gardner Johnson para a sua luta de defesa – e o Águias também caçava running back Saquon Barkley de Gigantes de Nova Yorkdeles NFC Leste rivais.

Mas as Águias também se despediram Tudo profissional Centro Jason Kelceque anunciou sua aposentadoria em 4 de março, após 13 NFL temporadas. O futuro Hall da Fama do Futebol Profissional o homenageado deixa um grande buraco na linha ofensiva, sem falar no vestiário. De sua parte, porém, Kelce está ansioso para ver as novas contratações dos Eagles em ação – e um deles na terça-feira fez o possível para convencer o jogador de 36 anos a dar mais uma temporada na NFL.

Barkley faz sua apresentação

Na última edição do “Novas alturas” podcast, Jasão e Travis Kelce bem-vindo Barkley no programa para falar sobre sua chegada em Filadélfia. Não demorou o primeiro Gigante muito tempo para tentar persuadir Jason de volta ao campo em 2024.

Barkley descreveu suas emoções como sendo “uma criança em uma loja de doces” e expressou seu entusiasmo ao entrar no prédio dos Eagles pela primeira vez. Kelce continuou dizendo como seria divertido ver Philly decolar em 2024, quando espera conquistar o NFC Leste título do Dallas Cowboys‘ entender.

“Você não precisa assistir, você sabe”, Barkley respondeu, dando a entender que Kelce ainda tem mais do que suficiente no tanque para jogar uma 14ª temporada de futebol profissional.

A emocionante conferência de imprensa de Kelce, há algumas semanas, pareceu deixar claro que o antigo Super Bowl campeão está pendurando as chuteiras para sempre. Mas isso mostra o nível de respeito que Kelce conquistou na NFL – de times rivais também – que Barkley poderia subir em “New Heights” e defender o astro da linha ofensiva para jogar sua 14ª temporada enquanto os Eagles conspiram. um retorno ao Super Bowl em 2025.