O ex-007 Pierce Brosnan revelou qual ator ele gostaria de ver como o novo James Bond

Fvermes James Bond ator Pierce Brosnan recentemente ofereceu sua perspectiva sobre o potencial elenco de Aaron Taylor-Johnson como o próximo 007, injetando uma sensação de entusiasmo na especulação em curso em torno do papel icônico. Aparecendo como convidado no “The Ray D’Arcy Show” da RTE Radio 1, Brosnan não se conteve em sua avaliação da adequação de Taylor-Johnson para o papel, afirmando: “Acho que o homem tem a habilidade e o talento e o carisma para interpretar Bond, muito mesmo.”

O endosso de Brosnan tem peso, dada a sua ilustre gestão como agente secreto britânico, tendo agraciado a tela em quatro filmes de Bond durante os anos 90 e início dos anos 2000, incluindo saídas memoráveis ​​em “GoldenEye”, “Amanhã nunca morre”, “O mundo não é suficiente” e “Morra outro dia”.

Recordando com carinho sua colaboração, Brosnan compartilharam anedotas do tempo em que trabalharam juntos no filme “The Greatest”, de 2009, um projeto produzido sob a bandeira de Brosnan, Irish DreamTime. Refletindo sobre o desempenho de Taylor-Johnson, Brosnan afirmou: “Um dos primeiros filmes que fizemos, um dos primeiros filmes, foi ‘The Greatest’, e ele foi o maior nele.”

Expressando solidariedade com os rumores que circulam Taylor-JohnsonSobre o elenco potencial, Brosnan reconheceu: “Então, sim, eu li as notícias sobre suas possibilidades de ser um Bond, então com certeza tiraria meu chapéu para o sujeito”, acrescentando mais credibilidade à especulação.

Taylor-Johnson minimizou os relatórios

Embora a perspectiva de Taylor-Johnson vestir o manto de 007 continue a dominar as manchetes, relatórios recentes sugerindo que o papel lhe foi oferecido formalmente foram recebidos com ceticismo por fontes próximas ao ator, que minimizaram a notícia, injetando um ar de incerteza no conversação.

Taylor-Johnson o próprio permaneceu cauteloso em sua resposta, optando por evitar os rumores em sua reportagem de capa da Rolling Stone UK. Enfatizando seu foco no presente, Taylor-Johnson afirmou: “Só posso realmente falar sobre as coisas que vou mostrar e contar. Não sinto que preciso ter um futuro traçado para mim. Sinto que : o que quer que esteja pendente para mim, posso fazer melhor.

Ao pintar um quadro vívido da admiração de Brosnan pelos talentos de Taylor-Johnson e do frenesi especulativo em torno do potencial elenco, o discurso em torno do próximo 007 é enriquecido com uma mistura de excitação, antecipação e uma pitada de mistério.