NFL cliente potencial Xavier Digno ganhou elogios de Golfinhos de Miami receptor amplo Monte Tyreek e Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes depois de quebrar oficialmente o recorde de corrida de 40 jardas com um tempo de 4,21 segundos durante o Combinação de Escotismo da NFL 2024 no sábado, no Lucas Oil Stadium.

Worthy, 20 anos, é um wide receiver fora do Universidade do Texas em Austin. Entrando na Combine, ele foi considerado a quinta melhor opção em sua posição, que provavelmente mudará após os históricos 40.

“4.2 é uma loucura”, tuitou Hill.

“4h25… louco”, tuitou Mahomes antes que o horário oficial fosse fixado. “Meu erro foi 4,22.”

O tempo oficial foi fixado entre 4h22 e 4h21 para bater o recorde estabelecido em 2017 por Washington receptor João Ross III.