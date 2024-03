Quem é Daphne Joy, ex-namorada de 50 Cent acusada de ser trabalhadora sexual de P. Diddy?

Dafne Alegria, conhecida por seus relacionamentos de alto nível e carreira como personalidade da internet, se viu no centro da polêmica. A modelo e atriz, que divide um filho chamado Pai com rapper 50 centavosfoi acusado em um recente processo de agressão sexual contra Sean “Diddy” Pentes de ser uma de suas supostas trabalhadoras do sexo.

A ação, movida por Rodney “Lil Rod” Jonesafirma que Pentes gabou-se de pagar a Joy e a duas outras mulheres uma remuneração mensal por seus serviços.

Apesar das acusações, Alegria manteve silêncio sobre o assunto, optando por compartilhar uma mensagem enigmática nas redes sociais agradecendo a Deus por seu amor. “Obrigado Deus pelo seu amor” o Apenas fãs modelo legendou um vídeo dela mesma caminhando em meio ao escândalo.

Enquanto isso, 50 centavosseu ex-parceiro, acessou o Instagram para trollá-la, expressando surpresa com a notícia e brincando sobre seu suposto envolvimento.

“Eu não sabia que você era um trabalhadora sexual. Sua pequena trabalhadora do sexo. LOL. Ei, isso é um filme”, ele escreveu junto com uma selfie na chuva, fumando um charuto e segurando um guarda-chuva em março de 2024.

Quem é Daphne Joy?

Dafne Alegria é modelo e empreendedora nascida nas Filipinas em 1987. Seus créditos incluem “Frankenhood”, “Piratas do Caribe: On Stranger Tides”, e “Configurar.” Ela tem um site onde vende roupas e acessórios. Dela Apenas fãs O perfil cobra US$ 24,99 por mês pela assinatura.

Alegria é mais conhecida por seus romances com celebridades da lista A, como 50 centavos ele mesmo, P. Diddye Jason Derulo. Todos os seus relacionamentos foram polêmicos, embora ela nunca tenha se envolvido em problemas jurídicos, até agora.

A polêmica jurídica

O processo teve sérias implicações para Alegria e 50 centavos relação de co-parentalidade. À luz das acusações, 50 centavos está supostamente buscando a custódia exclusiva de seu filho Pai. Uma fonte próxima à situação revelou que o rapper está determinado a proteger seu filho à luz da batalha legal que se desenrola.

da alegria relacionamentos anteriores muitas vezes chegaram às manchetes, incluindo seu romance com Derulo e sua conexão mais recente com Diddy. Apesar dos desafios que enfrenta, Alegria mostrou resiliência, continuando a focar em sua carreira e criando seu filho em meio ao escrutínio público.