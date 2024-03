‘Road House’, estrelado por Jake Gyllenhaal, destrói injustamente a imagem de Florida Keys

Teri Johnston o major de Key West, disse ao TMZ … embora ela não tenha assistido ao filme, ela não está satisfeita com seu retrato turbulento, cheio de drogas e dominado pelo crime de Florida Keys … dizendo que isso poderia ter sido The Keys nos anos 70 e 80, mas é um jogo totalmente novo em 2024!

Ela também observa que Key West faz com que seus visitantes voltem porque eles sabem que vão se divertir sem se preocupar com o crime. Caso em questão – com milhares de foliões nas ruas na véspera de Ano Novo, apenas uma prisão foi feita em Key West.

Ela viu o filme e diz que a única representação precisa de Florida Keys foi sua atração local, Fred the Tree na 7 Mile Bridge. A afirmação rápida do prefeito Raschein de “Road House” foi filmada na República Dominicana e não em seu condado justo.

“Road House” está atualmente no primeiro lugar do Amazon Prime… com Jake trazendo a adrenalina como o ex-lutador do UFC Dalton, e a lenda do UFC Conor McGregor entrando no ringue como o vilão contratado, Knox.