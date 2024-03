Robert F. Kennedy Jr. Escolhe companheiro de chapa, NÃO Aaron Rodgers

Durante um evento de campanha em Oakland na terça-feira, RFK Jr. anunciou um advogado baseado no norte da Califórnia Nicole Shanahan 38, seria a âncora da chapa do Independent.

Claro, RFK Jr. estava considerando duas outras opções de destaque … incluindo Rodgers, de 40 anos, um futuro membro do Hall da Fama na primeira votação, que o homem de 70 anos confirmou estar perto do “topo” de sua lista. Mike Rowe dar Jessé Ventura também foram considerados.

Kennedy está ligado a Shanahan, que já foi casado com o cofundador do Google Sergey Brindesde o início deste ano, quando ela fez uma enorme doação de US$ 4 milhões para financiar, em parte, um anúncio de 30 segundos no Super Bowl promovendo a campanha do advogado ambiental.