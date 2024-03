Suge Knight reage da prisão aos ataques de Diddy, ‘Você está em perigo’

Chamada a cobrar com Suge Knight

Cavaleiro Suge não hesita em chutar um homem quando ele está caído, especialmente quando o homem está Diddy … porque ele tem uma reação ameaçadora aos ataques federais às casas do magnata Bad Boy.

TMZ Hip Hop obteve este novo comentário de Suge – fomos informados de que é um outtake de seu podcast “Collect Call” com David Mays – e o fundador da Death Row está claramente convencido de que seu rival de longa data está destinado à prisão… assim como ele.

Suge diz que seus pensamentos e orações estão com os filhos de Diddy… particularmente Justino dar Sapato Pentes que foram detidos algemados – mas não presos – em Los Angeles enquanto federais conduziram a operação .

Suge diz que as acusações contra Diddy – feitas em vários processos civis – são manchas feias para o hip hop e a cultura negra, e sugere que ele se entregue às autoridades.

É importante notar que Diddy não foi preso ou acusado de nenhum crime, mas Suge obviamente pensa que sabe como tudo isso vai acontecer, agora que o Ministério Público dos EUA está no caso.

O áudio é o único comentário oficial de Suge sobre o drama de Diddy – sua conta no X é ainda está sendo hackeado com postagens falsas no momento.