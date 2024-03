Terence Crawford está de portas abertas para um chute contra Canelo Alvarez, faria isso “em um piscar de olhos”

Terence Crawford recentemente opinou sobre as implicações da saída de Canelo do PBC, especialmente a oportunidade de ele lutar contra Canelo Alvarez, uma luta que ele afirma participar imediatamente.

Canelo Alvarez tem estado atento aos seus próximos candidatosprincipalmente depois de deixar a empresa de promoção Premier Boxing Champions que o amarrou a diversas lutas dentro de seu grupo.

Canelo Alvarez deixou os campeões da Premier Boxing

Ao sair da organização Canelo agora pode lutar contra Crawford, porém, Terance terá que subir duas classes, ele precisa subir para 154.160 ou 168, isso deixaria o campeão indiscutível mais confortável para chegar a um acordo com a empresa de Bud.

Terence “Bud” Crawford foi questionado se ele achava que o motivo de Canelo deixar o PBC era para poder lutar contra Benavidez ou contra ele, ao que Crawford mencionou: “Eu não acho que isso seja verdade. Acho que os motivos de Canelo para sair do PBC são motivos pessoais”.

A luta anterior de Canelo contra Jermell Charlo foi mais do mesmo, o campeão mexicano tem sido muito criticado por não aceitar desafios de lutadores ávidos por título. Canelo também vem enfrentando reações da torcida, já que a maioria de suas lutas termina em decisão e não consegue nocautear o adversário.

Lutar contra Terence Crawford, David Benavidez e Jaime Munguia acabaria com aqueles comentários que ele não aceita em desafios reais. Jaime Munguia recentemente lutou contra John Ryder e o derrubou 5 vezes e a luta terminou em nocaute técnico. Munguia também está pronto para fazer a luta do Canelo acontecer e muitos no WBC estão a pressionar para que isso se concretize.

Enquanto issoCrawford confirmou que não houve conversas diretas com o pessoal de Canelo sobre uma possível luta, no entanto, adoraríamos que isso acontecesse.

Terêncio mencionou “Eu e o Canelo nunca conversamos sobre briga. Sim, essa é uma luta que eu enfrentaria em um piscar de olhos e estou ansioso para enfrentá-la. Mas não, não acho que ele se mudou por causa de Terence Crawford ou Benavidez. Eu só acho que ele está lidando com sua carreira da maneira ele quer. É sempre possível“,