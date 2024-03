Tragédia dos Chiefs: líder de torcida de Kansas City morre após o parto

Tele Chefes de Kansas City comunidade lamenta a perda de Krystal Anderson, uma ex- Chefes líder de torcida que faleceu tragicamente aos 40 anos durante o parto. Depois de torcer pelos Chiefs por 10 temporadas no Estádio Ponta de FlechaAnderson e seu filho recém-nascido sucumbiram, deixando seu marido Clayton Anderson devastado.

“Sinto-me perdido”, disse Anderson.

“Há muitas pessoas nesta casa e parece vazia.”

Krystal, que torceu pelos Chiefs de 2006 a 2011 e novamente de 2013 a 2016, demonstrou sua dedicação participando de mais de 100 jogos e representando os Chiefs no Pro Bowl em 2015. Notavelmente, ela atuou como capitã do time durante sua gestão.

Após seus anos ativos como líder de torcida, Krystal continuou seu envolvimento com a equipe como ex-aluna, demonstrando seu compromisso duradouro com o Chefes família.

A notícia do falecimento prematuro de Krystal deixou a comunidade e os fãs dos Chiefs de luto, com sinceras condolências estendidas à sua família, amigos e entes queridos durante este momento difícil.

“Estamos profundamente tristes com o recente falecimento do ex-aluno do CC, Krystal”, dizia um post na conta oficial do Instagram do Chiefs Cheerleaders.

2Krissy torceu conosco em mais de 100 jogos de 2006-2011 e 2013-2016. Durante esse período, ela participou do Pro Bowl como representante do Chiefs em 2015, serviu como capitã de seu time, torceu durante o jogo de Londres e visitou nossas tropas em todo o mundo, inclusive no Iraque, no Kuwait e em todo o mundo. Estados Unidos.

“Ela era amada e adorada por seus companheiros de equipe, fãs e estranhos que nunca foram estranhos por muito tempo. Depois de seu tempo como líder de torcida, ela continuou a compartilhar seu amor pela dança e pelo Chiefs Cheer, servindo como ex-aluno em dias de jogo, treinos, e em eventos.

“Sentiremos falta de seu espírito gentil, energia alegre e brilho. Nossos pensamentos e orações estão com sua família e entes queridos. Vamos valorizar cada momento que tivemos com ela. Mais tarde, compartilharemos como continuaremos a honrar seu legado.”