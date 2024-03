Tyson Pedro brinca sobre dificuldades financeiras após se aposentar: ‘Provavelmente vou ter que roubar alguém’

Tyson Pedro já fez sua última luta.

O veterano meio-pesado anunciou sua aposentadoria no sábado, após derrota por decisão unânime para Vitor Petrino na co-luta principal do UFC Vegas 87.

Foi um desempenho decepcionante para o australiano de 32 anos, que teve a chance de falar aos telespectadores após a entrevista de Petrino sobre a vitória após a luta.

“Obrigado a todos os fãs, quero agradecer muito ao UFC por tudo que fizeram nessa jornada”, disse Pedro. “Especialmente obrigado à minha equipe, a todos que me ajudaram a chegar a esta fase da minha carreira nas artes marciais. Tem sido incrível, mas sempre foi minha intenção mostrar à minha filha que, contanto que você trabalhe duro e se esforce para conseguir o que ama, você pode fazer qualquer coisa que possa sonhar, e acho que meu sonho acabou de mudar neste momento, então é isso para mim.

“Obrigado a todos os fãs do fundo do meu coração. Não acho que seja um adeus, apenas até mais tarde, então até lá, obrigado a todos.”

Assista ao vídeo do discurso de aposentadoria de Pedro abaixo.

Pedro detalhou sua decisão de se aposentar ao falar à mídia nos bastidores do UFC APEX, enfatizando o fato de passar mais tempo com a família e os desafios financeiros que acompanham os treinos na Nova Zelândia.

“Isso tem estado na minha cabeça ultimamente”, disse Pedro. “Principalmente por estar longe da minha filha, provavelmente por 12 meses nos últimos dois anos e meio longe da minha esposa e do meu bebê, então essa é obviamente minha escolha de ir para a Nova Zelândia. Eu sei que é onde serei o melhor artista marcial.

“Você arca com todos os custos, você arca com os custos para minha família – provavelmente eu simplesmente não consigo mais fazer isso. Com as deduções e a perda da luta, esta noite provavelmente terei que assaltar alguém no estacionamento. Se alguém tem algum dinheiro com eles – quem tem mais com eles?”

“É mais uma coisa de família”, acrescentou Pedro. “Acabei de mudar de sonho, então, se vou fazer isso, é melhor passar o tempo com minha filha. Quem sabe? Você pode me ver no circuito australiano, mas para mim no MMA é isso.”

Pedro interrompe sua carreira de lutador com um cartel profissional de 10-5, que inclui uma marca de 6-5 no UFC. O produto City Kickboxing surgiu como uma perspectiva no início de sua carreira no UFC, marcando nocautes no primeiro round sobre Paul Craig e Khalil Rountree, mas foi prejudicado por resultados inconsistentes e lesões. Após uma derrota por nocaute técnico para Mauricio “Shogun” Rua em dezembro de 2018, Pedro não voltou a lutar por mais de três anos.

Sua última vitória aconteceu no UFC 293, em setembro passado, em Sydney, onde ele emocionou o público da cidade natal com um nocaute no primeiro round sobre Anton Turkalj.