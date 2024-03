Vídeo mostra a casa de Diddy destruída após invasão e chama o caso de ‘caça às bruxas’

Os agentes tiveram um dia de campo com o equipamento eletrônico de Diddy. Você vê pedaços de computador e outros equipamentos em pedaços no chão. Está claro que o agente se concentrou nos discos rígidos, que foram apreendidos durante a operação.

O advogado do magnata do hip-hop, Aaron Dyer, disse ao TMZ … “Ontem, houve um uso excessivo e grosseiro de força militar quando mandados de busca foram executados nas residências do Sr. Combs. Não há desculpa para a demonstração excessiva de força e hostilidade exibida pelas autoridades ou a forma como seus filhos e funcionários foram tratados.”