Wander Franco, do Rays, colocado em licença administrativa até 1º de junho, enquanto é investigado por agressão sexual

Baía de Tampa Interbases All-Star Wander Franco foi colocado em licença administrativa até 1º de junho sob um acordo entre Liga Principal de Beisebol e associação de jogadores enquanto a investigação sobre um suposto relacionamento com um menor continua.

A licença administrativa não é disciplinar de acordo com a política conjunta de violência doméstica, agressão sexual e abuso infantil do esporte, e os jogadores continuam a ser pagos. francoque tem um salário de US$ 2 milhões este ano, tem permaneceu em sua terra natal, República Dominicana enquanto as autoridades investigam e ele não compareceu ao treinamento de primavera.

O Rays abre a temporada quinta-feira contra o Torontoforçando a MLB e o sindicato a tomar uma decisão sobre Status da escalação de Franco.

franco não joga desde 12 de agosto. Ele foi colocado na lista restrita por uma semana em 14 de agosto, enquanto a MLB lançou uma investigação após postagens nas redes sociais sugerindo franco estava em um relacionamento com um menor. A AP não conseguiu verificar as postagens relatadas.

franco foi colocado em licença administrativa em 22 de agosto e lá permaneceu até o final da temporada. Não há licença durante a entressafra.

A MLB provavelmente esperará até que a investigação dominicana seja concluída antes de decidir se haverá alguma ação disciplinar.

Acusações que Franco enfrenta

Originalmente acusado de exploração comercial e sexual e lavagem de dinheiro (acusações que podem pegar até 30 anos, 10 anos e 20 anos de prisão, respectivamente), franco em vez disso, agora é acusado de abuso sexual e psicológico, de acordo com a decisão de um juiz obtida pela Associated Press em janeiro.

franco não tinha sido formalmente acusado, mas se fosse condenado pela nova acusação, poderia pegar entre dois e cinco anos de prisão.