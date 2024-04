‘Você está brincando comigo?’: Kendra McIntyre desarrolha um nocaute feroz com chute na cabeça no LFA 182

O peso palha da LFA, Kendra McIntyre, entrou na conversa sobre Nocaute do Ano.

No evento LFA 182 de sexta-feira à noite em Sioux Falls, SD, McIntyre nocauteou brutalmente Katarina Legorreta com um chute na cabeça absolutamente perfeito no terceiro round, melhorando seu recorde para 3-1 como profissional.

Confira o feroz golpe final no vídeo abaixo.

McIntyre voltou à coluna das vitórias com sua primeira vitória nos paralisações como lutadora profissional. Antes do evento de sexta-feira, a jovem de 28 anos sofreu uma derrota por desqualificação no card LFA 174 de janeiro devido a um chute ilegal em um oponente no chão, que é a única mancha em seu histórico depois de ganhar duas vitórias por decisão para iniciar sua carreira, incluindo sua estreia pelo Invicta FC.

Legoretta sofreu sua primeira derrota como lutadora de MMA profissional. Ela abriu sua carreira com uma vitória por paralisação, bem como uma vitória por decisão para a promoção A1 Combat de Urijah Faber.