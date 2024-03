Xerife pede desculpas por postar possível foto da cena do crime no caso Madeline Soto

O xerife da área onde o garoto de 13 anos Madeline Souto desapareceu e morreu está sendo criticado por aparentemente postar uma foto da cena do crime, e agora o departamento está se desculpando.

Este desastre está ocorrendo no condado de Osceola, Flórida – onde o corpo de Madeline foi descoberto na sexta-feira por autoridades locais em uma área arborizada depois que ela desapareceu de sua casa no condado vizinho de Orange na semana passada.

No sábado – um dia depois de Madeline ter sido encontrada morta – uma foto de restos humanos foi supostamente postado na conta oficial do Instagram do xerife do condado de Osceola Marcos Lopes. A foto, que se acredita ser uma imagem confidencial da cena do crime e já foi excluída, mostra um corpo que corresponde à descrição de Madeline morto no chão.

Agora, o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola está dizendo ao local meios de comunicação a foto foi incluída acidentalmente em uma postagem sobre um evento comunitário para idosos. Eles acrescentam… “Pedimos desculpas profundas por qualquer confusão ou perturbação que isso possa ter causado.”

O gabinete do xerife não confirma nem nega a foto do corpo de Madeline.

De alguma forma, tudo isso fica pior para o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola… porque na mesma manhã em que a suposta foto de Soto foi postada no IG, outro membro do gabinete do xerife compartilhou uma selfie com Stephan Sternso namorado da mãe de Madeline… e o principal suspeito do seu desaparecimento e morte, que já foi levado sob custódia.

Nirva Rodriguez, diretora executiva do OCSD, compartilhou a imagem em sua página pessoal no Facebook… mostrando Sterns sendo conduzido para fora de um prédio algemado. Ela supostamente capturou sua postagem… “Se o amor de Deus foi derramado sobre sua vida, não permita que o mal o afaste do que Ele preparou para você”. Não está claro qual era a intenção dela por trás da postagem/mensagem.

De qualquer forma… a selfie teria sido tirada depois que Sterns foi autuado sob a acusação de pornografia infantil e de espancar sexualmente uma criança.

GRANDE DESENVOLVIMENTO no caso do desaparecimento de Madeline Soto, de 13 anos: Esta noite, o Departamento de Polícia de Kissimmee, trabalhando em conjunto com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, prendeu Stephan Sterns, 37, por agressão sexual e posse de material de abuso sexual infantil.… pic.twitter.com/yZn8O8JpYM – Gabinete do Xerife do Condado de Orange (@OrangeCoSheriff) 29 de fevereiro de 2024

@OrangeCoSheriff

A aplicação da lei ainda não vinculou especificamente essas acusações ao caso de Madeline… nem o acusou oficialmente de seu desaparecimento ou morte. Ele ainda não entrou com um apelo.

A postagem de Rodriguez no FB com Sterns também foi excluída, FWIW… e vale a pena notar que ela supervisiona várias divisões do OCSD, incluindo mídia, divulgação e serviços comunitários.