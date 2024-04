6 maneiras principais de consertar fones de ouvido JLab de um lado que não funciona

O JLab se superou e sua popularidade cresceu muito como marca de fones de ouvido. Quer se trate de qualidade de som ou recursos, os fones de ouvido JLab nunca perdem nenhum desses pontos e você obtém tudo o que pode esperar de fones de ouvido premium. Mas não importa quão bons e caros sejam os fones de ouvido, um problema que permanece comum em todos eles é que um lado dos fones de ouvido não funciona depois de algum tempo.

Muitos usuários relataram que seus fones de ouvido JLab Go Air Pop não funcionaram após alguns meses de compra. Frustrante, certo? Esse problema surge do nada e força os usuários a descartar seus fones de ouvido e comprar novos.

Antes de comprar os novos fones de ouvido JLab, temos algumas soluções que você pode tentar seguir para corrigir esse problema. Neste artigo, listamos todas as soluções possíveis que você pode seguir para solucionar o problema de um lado dos fones de ouvido JLab que não funciona.

Consertar fones de ouvido JLab de um lado que não funciona

Há muitas coisas que podem ser responsabilizadas pelos fones de ouvido JLab, um lado não funciona. Você pode enfrentar esse problema devido a –

Bateria descarregada nos fones de ouvido

Fones de ouvido tentando se conectar a algum outro dispositivo

Problemas de conectividade com seu dispositivo atual

Interferência Bluetooth de algum outro dispositivo

Falha com os fones de ouvido

Problemas de hardware em fones de ouvido

Então, o que fazer para corrigir esse problema? Você pode seguir as etapas abaixo para corrigir esse problema e reativar seus fones de ouvido –

Carregar fones de ouvido JLab

Um dos motivos mais comuns para o não funcionamento de um lado dos fones de ouvido é um fone de ouvido morto. Muitas vezes, as pessoas usam um fone de ouvido durante uma chamada ou ouvindo música. Isso irá descarregar a bateria de um fone de ouvido enquanto mantém o outro com o carregador completo. Carregue seus fones de ouvido JLab para 100% (certifique-se de que ambos os fones de ouvido estejam carregados) e tente usá-los. Depois que seus fones de ouvido estiverem carregados, você não enfrentará esse problema.

Verifique o seu estojo de fones de ouvido JLab

Se você tentou carregar os fones de ouvido colocando-os em um estojo, mas parece não ter feito nenhum progresso, isso pode significar que o estojo dos fones de ouvido está com defeito. Um case com defeito não carregará seus fones de ouvido e você enfrentará esse problema. Você terá que inspecionar o caso para isso; limpe a porta de carregamento do case, bem como os pinos de carregamento do case e dos fones de ouvido para ver se isso está causando o problema de carregamento. Se a caixa estiver com defeito, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente JLab e pedir que inspecionem e reparem a caixa.

Limpe os fones de ouvido problemáticos

Se você descobrir que os fones de ouvido JLab de um lado não estão funcionando, pode ser devido à sujeira (ou cera) bloqueando o alto-falante. Você pode tentar limpar os fones de ouvido e remover qualquer sujeira/poeira para resolver o problema. Pegue uma escova macia para limpar profundamente os fones de ouvido. Ao limpar os fones de ouvido, tente ser gentil e não danificar os alto-falantes.

Redefinir fone de ouvido com problema

Se você tentou as etapas anteriores mencionadas neste artigo, mas o fone de ouvido ainda parece não funcionar, tente redefini-lo com o problema. As etapas fornecidas abaixo irão guiá-lo sobre como fazer isso-

Desligue o Bluetooth em todos os seus dispositivos.

Abra a tampa do case e retire o fone de ouvido.

Toque e segure o sensor de toque em ambos os fones de ouvido para desligá-los e liberar o sensor de toque.

Novamente, toque e segure o sensor de toque do fone de ouvido para ligá-lo.

Assim que os fones de ouvido forem ligados, continue segurando o sensor de toque do fone de ouvido com defeito por alguns segundos e solte o outro.

Aguarde até que os outros fones de ouvido comecem a piscar a luz azul ou branca e, em seguida, solte o fone de ouvido.

Isso redefinirá o fone de ouvido com o problema e você poderá usá-lo agora.

Redefinir ambos os fones de ouvido

Se você tentou redefinir os fones de ouvido com o problema, mas o problema não foi resolvido, tente redefinir os dois fones de ouvido. As etapas fornecidas abaixo irão guiá-lo sobre como fazer isso-

Coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento para desligá-los.

Feche a tampa e reabra-a.

Agora abra o Centro de Controle deslizando de cima para baixo na tela.

Toque e segure o Bluetooth ícone para abrir as configurações de Bluetooth.

Toque no Engrenagem ícone ao lado do seu fone de ouvido e toque em Desemparelhar .

Enquanto a tampa do estojo dos fones de ouvido estiver aberta, toque repetidamente em um dos fones de ouvido até ver uma luz azul piscando. Faça o mesmo com outro fone de ouvido.

No Configurações de Bluetooth no seu telefone, você verá seus fones de ouvido JLab. Emparelhe-os com o seu dispositivo e comece a usá-los.

Se você tentou as etapas acima, mas ainda assim o fone de ouvido esquerdo JLab Go Air Pop não está funcionando, entre em contato com o suporte ao cliente JLab. Se você estiver enfrentando esse problema devido a alguma falha técnica ou falha de hardware que não seja sua culpa, o reparo será coberto pela garantia.

O suporte ao cliente fará o que for necessário e consertará o fone de ouvido com defeito. Se os fones de ouvido não puderem ser consertados, eles substituirão o fone de ouvido e fornecerão um novo. Você pode contatá-los através dos seguintes métodos-

O horário de expediente de segunda a quinta é das 8h às 16h30 (PST) e na sexta-feira das 8h às 14h (PST). Se entrar em contato com o suporte ao cliente JLab por telefone, certifique-se de seguir o horário comercial.

Conclusão

Este é o guia completo para consertar os fones de ouvido JLab de um lado que não está funcionando. Se o problema não for devido a danos físicos que não sejam culpa sua, você poderá facilmente reivindicar a garantia (se o produto estiver na garantia) do suporte ao cliente JLab e obter reparo ou substituição gratuita. Para danos causados, você não pode reivindicar uma garantia, mas sim fazer reparos locais, se for aplicável.

Se o custo do reparo for alto ou você não conseguir fazer reparos locais, você terá que comprar um novo. Então é isso com este guia; esperamos que este artigo ajude a resolver o problema que você está enfrentando. Para qualquer outra dúvida, não hesite em contactar-nos através da secção de comentários abaixo.

