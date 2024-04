Assistente de Diddy, Brendan Paul, acusado de porte criminoso de drogas

Diddy associado, Brendan Paulo acaba de ser acusado de um crime de porte de drogas, e isso pode significar problemas para o magnata do rap.

Paul, que trabalhava como principal assistente de Diddy, era preso em março no Aeroporto Executivo Miami-Opa Locka depois que os federais invadiram o avião e encontraram doces de cocaína e maconha. Ele foi preso e levado sob custódia, ao mesmo tempo em que os federais foram invadindo as mansões de Diddy em Miami e Los Angeles .

O jovem de 25 anos, que era extremamente próximo de Diddy e estava a par das idas e vindas de Diddy, se declarou inocente. Seu advogado, Brian Bieberdisse ao TMZ: “Estaremos lidando com este caso no tribunal, não no tribunal da opinião pública”.