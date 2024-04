Caitlin Clark se abre para o mundo e mostra o homem dono de seu coração

Caitlin Clark obteve um tipo diferente de vitória recentemente – comemorando um marco sincero com o namorado, Connor McCaffery.

Marcando seu primeiro aniversário na quarta-feira, o casal acessou o Instagram para compartilhar sua alegria, aconchegado no sofá em uma foto sincera. Clark, 22, expressou seu carinho com uma legenda simples, mas comovente: “um ano dos melhores membros com minha pessoa favorita”, escreveu ela. “você faz todos os dias [sic] melhor e mal posso esperar por muitas mais aventuras juntos… te amo.”

McCafferytambém ex- Universidade de Iowa atleta, retribuiu o sentimento com sua doce postagem, elogiando a jornada juntos. “Um ano em que a melhor vida foi feita foi fácil e você nunca deixa de me surpreender”, escreveu ele. “Mal posso esperar para ver você viver seus sonhos pessoalmente, amo você.”

A troca de carinho não parou por aí. McCaffery encantou os seguidores com um vídeo engraçado em câmera lenta Clark‘s expressões faciais na quadra, gerando uma resposta sarcástica, mas divertida da própria estrela do basquete: ‘Belo vídeo’, ela comentou em sua postagem.

Caitlin Clark domina o treino do Indiana Fever e causa medo na WNBA

Caitlin Clark teve um mês agitado

As comemorações de seu aniversário acontecem em meio a um mês turbulento para Clark. Em 15 de abril, ela fez história como a escolha geral número 1 do Indiana Fever em 2024. WNBA draft, marcando uma conquista monumental em sua carreira. Apesar do escrutínio público sobre seu contrato inicial com a WNBA, avaliado em US$ 338.000 ao longo de quatro anos, Clark solidificou seu potencial de ganhos com um impressionante contrato de 8 anos com a Nike, supostamente avaliado em US$ 28 milhões.

Ao longo da ascensão meteórica de Clark, McCaffery tem sido uma presença constante ao seu lado. Dos altos das celebrações da noite do recrutamento aos baixos das derrotas colegiais, incluindo o Iowa Hawkeyes’ derrota comovente na Final Four no início deste mês, McCaffery permaneceu um pilar de apoio. Após a conclusão emocionante da carreira universitária de Clark, McCaffery recorreu às redes sociais para compartilhar um momento comovente capturado pela câmera, legendando a imagem simplesmente: “My GOAT”.

Enquanto Clark se prepara para embarcar em sua jornada profissional no basquete com o Indiana Fever, apoiada por um lucrativo acordo de patrocínio, o vínculo entre ela e McCaffery serve como um lembrete do poder do amor em meio aos desafios da busca atlética. Enquanto comemoram seu primeiro ano juntos, sua história continua a inspirar dentro e fora das quadras.