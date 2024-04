Candace Parker anuncia aposentadoria: é hora

TA três vezes campeã da WNBA, Candace Parker, anunciou no domingo que está se aposentando.

Parker, duas vezes MVP da liga, anunciou em uma postagem nas redes sociais no domingo que está encerrando sua carreira após 16 temporadas.

Parker jogou suas primeiras 13 temporadas na liga com o Los Angeles Sparks.

Ela se tornou a primeira jogadora na história da WNBA a ser nomeada Estreante do Ano e Jogadora Mais Valiosa na mesma temporada, quando obteve média de 18,5 pontos, 9,5 rebotes e 3,4 assistências, ajudando o Sparks a melhorar 10 vitórias em 2008.

Depois de ganhar um título na temporada passada com o Las Vegas Aces, Parker se tornou o primeiro jogador na história da liga a vencer um campeonato com três times diferentes. Ela já havia conquistado títulos com o Sparks (2016) e o Chicago Sky (2021).

“Eu prometi que nunca trapacearia o jogo e que o deixaria em um lugar melhor do que quando entrei”, disse Parker em sua postagem nas redes sociais. “O competidor em mim sempre quer mais 1, mas chegou a hora. Meu CORAÇÃO e meu corpo sabiam, mas eu precisava dar tempo à minha mente para aceitar.”