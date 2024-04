Conan O’Brien retorna com muitas risadas para ‘Tonight Show’

O ex-apresentador apareceu na terça-feira como convidado do “The Tonight Show”, sentando-se com Jimmy para uma entrevista na qual o comediante relembrou principalmente seu tempo na rede.

A certa altura, Conan começou a falar sobre como era estranho estar de volta “neste andar” depois de apresentar “Late Night” de 1993 a 2009 no Rockefeller Center de Nova York. Ele então assumiu o comando do “The Tonight Show” em Los Angeles antes de ser demitido após apenas 7 meses em 2010.

No início do dia … TMZ conversou com Conan antes de seu redux no ‘Tonight Show’. Ele nos disse que era muito animado para voltar ao show – insistindo que não havia rixa entre ele e os chefes da NBC. Tudo fica bem quando termina bem.